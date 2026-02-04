政府商界第4輪「賞你惠食」 7萬長者獲餐飲券 25元享餐點

政府與商界推出第4輪「愛心食肆 賞你惠食」活動，向全港約7萬名獨居、雙老和隱蔽長者，派發由8間飲食集團提供的餐飲優惠券。今輪派發的數量由上輪的6萬套增至7萬套。每名受惠長者可獲一套共8張的優惠券，憑券到指定食肆以25元的優惠價購買指定餐飲。

政府自2025年1月起先後已推出3輪活動，昨日宣布第4輪活動詳情，參與的食肆持續增加，今輪增至8間，新加入的食肆為KFC。長者可透過全港200間長者中心領取優惠券。派發量由上輪的6萬套增至今輪的7萬套。每名受惠長者獲發一套8張優惠券，由農曆年初四(20日)至4月19日，以25元優惠價享用8間參與活動飲食集團的指定午市或晚市餐飲。