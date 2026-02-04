3機構不當處理僱傭資料 酒店員工評核放共用抽屜

個人資料私隱專員公署早前介入3宗資料保安事故，涉及有公司在處理員工表現評核表、解僱通知書等僱傭資料時，不當披露或受未獲准許的查閱等，已向有關機構發出執行通知或警告信。另外，公署去年接獲246宗涉及個人資料外洩的事故通報，按年增加21%，當中逾三成來自公營機構。

個人私隱尤其重要，私隱專員公署早前介入3宗涉及個人資料保安的事故，3宗個案被投訴的均為投訴人僱主，有關在處理僱傭資料時，導致個人資料被不當披露、查閱、處理或使用。其中一宗個案涉及一間酒店的保安部門，把載有全體員工姓名、入職日期等資料的員工年度工作表現評核表，放在一個無上鎖的共用工作桌抽屜；最終被酒店保安部門員工在工作桌尋找文件時無意翻閱到評核表，揭發事件並投訴。