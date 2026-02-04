政府推「寵物友善食肆」牌照　餐飲業：可帶來新商機

政府計劃於年中推出容許狗隻進入的食肆牌照，首階段名額設約500至1,000個。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早(4日)在港台節目表示歡迎措施，認為可帶來新商機，本港有近1.8萬間食肆，雖然首階段發出的牌照名額比例上較少，但認同政府以「小步走」做法，再檢視及優化安排。
黃家和說，因應衞生及食物安全考慮，認為不容許狗隻使用餐廳可重用餐具等規定是合理及可理解，獲批餐廳日後要在門口當眼處標示可讓狗隻進入的安排，是平衡到狗主、餐廳及其他食客的訴求。
促考慮擴展交通配套
漁農界立法會議員陳博智在同一節目表示，新措施是寵物經濟的試點領域。他說，首階段獲批食肆數量比例不高，食客可作選擇，而狗隻不可使用可重用餐具等，是可接受的方案。他又指，目前交通配套仍有限制，放寬狗隻進入食肆只是第一步，應適時檢視執行情況，期望未來能提供更多選擇，特別是考慮擴展交通配套。
建議使用易清潔地面材質
醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，本港所有飼養狗隻均已接種預防瘋狗症疫苗，傳染性相當低。對於當局提出如狗隻在餐廳內排泄，必須即時徹底清潔消毒，他建議餐廳使用容易清潔的地面材質，亦要備有清潔用品，以及訂立規則，由狗主抑或餐廳負責清理，以免出現爭拗。