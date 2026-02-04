政府推「寵物友善食肆」牌照　餐飲業：可帶來新商機

政府計劃於年中推出容許狗隻進入的食肆牌照，首階段名額設約500至1,000個。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早(4日)在港台節目表示歡迎措施，認為可帶來新商機，本港有近1.8萬間食肆，雖然首階段發出的牌照名額比例上較少，但認同政府以「小步走」做法，再檢視及優化安排。

黃家和說，因應衞生及食物安全考慮，認為不容許狗隻使用餐廳可重用餐具等規定是合理及可理解，獲批餐廳日後要在門口當眼處標示可讓狗隻進入的安排，是平衡到狗主、餐廳及其他食客的訴求。