出版：2026-Feb-04 10:48
更新：2026-Feb-04 10:48

Uber重返澳門推港澳跨境專車　運輸署：需持出租汽車許可證

網約車平台Uber推出「港澳跨境專車」及澳門「咪錶的士」服務。(Uber)

網約車平台Uber推出「港澳跨境專車」及澳門「咪錶的士」服務。(Uber)

網約車平台Uber自2017年撤出澳門後，周二（3日）重返澳門推出「港澳跨境專車」及澳門「咪錶的士」服務。運輸署表示，往返港澳的私家車在內的跨境私家車，必須領有有效的出租汽車許可證，才可用作出租或取酬載客用途。署方提醒乘客若乘搭非法出租汽車，在發生交通事故時有關車輛的第三者責任保險可能失效。

網約車平台Uber推出「港澳跨境專車」及澳門「咪錶的士」服務。(Uber)

第三者責任保險或失效

澳門交通事務局及治安警察局表示，留意到近期有平台公司推出「港澳跨境專車」及澳門「咪錶的士」服務，提醒經營港澳跨境出租車及澳門的士服務須依法獲許可，相關平台須與合法營運車輛合作。

香港運輸署提醒過境旅客，包括往返港澳的私家車在內的跨境私家車，必須領有有效的出租汽車許可證，才可用作出租或取酬載客用途。領有許可證的跨境出租汽車會在擋風玻璃左邊和車尾張貼印有「Cross Boundary Hire Car」和「過境出租車」的識別標誌，以及獲配予的車輛編號。

署方表示，過境旅客如需乘搭跨境出租汽車，應先查看有關車輛是否貼有上述識別標誌，或到署方網上查詢系統輸入車牌號碼，以核實有關車輛是否獲發有效出租汽車許可證。乘搭非法出租汽車，在發生交通事故時有關車輛的第三者責任保險可能失效，乘客會蒙受風險。運輸署會將懷疑非法個案轉交警方跟進調查。

