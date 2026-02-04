新一屆立法會首次舉行前廳交流會，4個事務委員會約60多名議員與政府官員，討論本港如何主動對接國家十五五規劃等議題。財政司司長陳茂波表示，大家暢所欲言表達意見，為當局日後的工作建言獻策。大家積極深度討論並同意香港在不同範疇包括金融、貿易、創科等優勢突出，結合當前國際地緣政治格局和國家發展方向是大有可為。

陳茂波在會後表示，特區政府和立法會必須攜手協作搶抓機遇，帶領社會上下各界凝心聚力，幫助香港更好融入和服務國家發展大局，以自身所長，服務國家所需，讓香港取得更好長遠發展，形容是管治團隊必須做好的答卷。他說，行政長官表示特區政府將推出新機制，全面對接國家十五五規劃，更會首次制定香港自身的5年規劃，特首會親自率領跨局跨部門全政府專班統籌推進，此舉措是香港強化治理水平，更主動、更系統服務國家發展戰略，擔當作為的體現。

陳茂波又說，十五五規劃綱要在3月全國兩會期間出台，但有關建議在去年10月已經公布，編制預算案時充分參考建議內容，而十五五規劃是講述中長期規劃，工作的對接比較中長期，預算案則就目前掌握資料和所知做好前期部署。

對於巴拿馬方面裁定長和旗下港口公司續約經營運河港口違憲，陳茂波表示，堅決維護香港企業在世界各地做生意的法律保護權益。

至於有關巴士安全帶法例，陳茂波表示，政府內部認真對待，很快有一條法例回應廢除相關要求，又強調會繼續做好工作。