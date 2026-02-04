的士司機涉爭執後將找贖扔窗外　裁無禮貌判罰1000元

被告林清豐(61歲)，被控1項無禮貌及不守規矩罪，案發於2024年12月7日。中年女乘客伍玉蘭（音譯）供稱，當晚她、丈夫和女兒在機場坐被告的士返回紅磡寓所。的士經過北大嶼山公路同青沙公路時，感到車速很快，馬上用手機的「高德地圖」測速，發現時速達100至120公里。她於是要求被告放慢車速，惟被告回應指「你唔好搭囉」，又在伍支付車資時將一張找贖的20元扔出車外。

自詡是「有禮貌的人」

被告指，他曾解釋車上有偵測超速的相機，若超速會發出聲響，故他沒有超速，但伍當時喝令他「收聲」。伍同意被告有解釋，但否認曾喝叫被告。被告再稱，指他沒說叫伍下次不要電召的士的話，庭上自詡駕駛了38年的士，是「有禮貌的人」，伍不同意。被告續指伍支付300元後，指伍將20元掉在地氈，他於是拾起扔出車外，伍不同意。

被告多次迴避提問 證供不可靠

裁判官劉綺雲指，涉案伍姓乘客的證供可靠，合情合理，在盤問下亦未有動搖，反之被告多次迴避控方提問，認為其證供不可靠，例如在控方盤問被告與事主爭執的字眼時，他僅回應指「無喎！」、「無嗌交喎！」，明顯是迴避問題，裁定被告罪成。而被告稱伍曾叫被告放慢車速，又兩次叫他「收聲」，反映她不滿被告的駕駛態度，質疑事主理應不會支付額外的車資。