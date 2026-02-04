楊立門：大埔車禍8年才實施　證安全帶例未達「必要性」標準

巴士乘客強制佩戴安全帶實施6日後，被揭條文適用範圍不清晰未規管1月25日前登記的巴士，最終政府以技術不足為由刪除條文，完善後再諮詢立法會推出。對於政府曾聲稱因2018年大埔巴士翻側意外，故強制巴士戴安全帶，及後有媒體翻查，發現負責調查車禍的委員會亦沒有建議強制，曾任職民政事務局常任秘書長的前高官楊立門評論事件，稱措施若真有必要，不至於車禍後8年後才實施。他建議政府趁機改為自願戴巴士安全帶，「若乘客選擇不扣安全帶，出事也怪不了政府」。

倡改為自願 「出事也怪不了政府」

楊立門在無線新聞節目《有理說得清》中形容這次政府和議會多個關卡竟然集體走漏眼的確少見，強制扣安全帶出發點本來是好，但實行以來不少市民覺得措施造成諸多不便，「愛你變成煩你」，更有人寧願站立也不扣安全帶，令政策原意適得其反。他指任何公共政策都有正負兩面的考慮，政府必須確立政策的必要性，才可凌駕負面考慮，但巴士安全帶的政策似乎未達到必要性的標準。

他解釋，2018年大埔巴士翻側屬於「罕見意外」，是司機情緒失控而危險駕駛所致。他引述有媒體指出，負責調查車禍的委員會亦無建議強制乘客扣安全帶，因為專家和巴士公司都對措施的必要性和可行性有保留，而海外地區的強制要求都只限於中小型車輛，而不是公共巴士，因為大巴可承受較大衝擊力，亦有定期維修和嚴謹的車速限制。