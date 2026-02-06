忠意保險全球公益平台The Human Safety Net 將安全網延伸至社區 羅麗儀：以生命影響生命

對許多人而言，保險象徵著一張為風險而設的「安全網」。忠意保險則認為，這張「安全網」應延伸至社區，為有需要的人提供支援。2017年，忠意保險集團成立全球公益平台The Human Safety Net（「全球人類安全網」），以「people helping people」（人人互助）為使命，透過實際行動支援世界各地有需要的家庭、幼兒及難民。 全球公益平台的起源 香港忠意保險首席分銷及市場營銷官羅麗儀（Ady）回顧The Human Safety Net的誕生時指出，忠意保險立足近兩個世紀，一直與各地政府、公益及社福界保持緊密聯繫。集團意識到若要把企業對社會的承諾系統化、長期化，需要一個能跨地域、跨文化運作的統一公益平台，連結全球資源，回應不同弱勢社群的實際需要。The Human Safety Net因此應運而生，目前覆蓋全球27個市場，並將全球總部設於威尼斯聖馬可廣場的500年歷史建築Procuratie Vecchie（威尼斯舊行政官邸）。該建築亦曾是忠意集團的早期辦公地點。 Ady指，這座歷史建築不僅成為集團全球公益夥伴的交流空間，每年匯聚來自忠意保險不同市場及非牟利機構的代表，分享經驗，同時設有裝置藝術，更會不定期舉辦現代化展覽，供遊客參觀。「我們希望取之社會，用之社會。The Human Safety Net的核心概念，是幫助弱勢群體發揮潛能。無論是因戰亂流離的難民，還是需要支援的幼兒與照顧者，都應得到適切支援，重建穩定生活。」

香港市場聚焦 0 至 6 歲幼兒家庭支援 填補育兒支援缺口 The Human Safety Net現時在全球主要支援兩個群體，包括育有0至6歲幼兒的家庭，以及需要融入新生活的難民。而在香港，忠意保險就將資源集中於支援本地的弱勢家庭。Ady解釋，這個年齡層被視為個人成長最重要的「黃金發展期」，對孩子的情緒發展、自信建立，以及親子關係的發展，都有深遠影響。 在高壓、生活節奏急速的香港，不少家庭在育兒路上缺乏支援。她指出，幼兒的需要不僅是早期教育，更需要與家長建立穩定的情感連繫；而家長同樣需要被支援，才能建立健康的家庭互動。透過與本地非牟利機構「一片天」合作，忠意保險希望協助家長更了解孩子的成長需要，讓支援不只停留在孩子身上，而是延伸至整個家庭。 透過跨社福機構聯動 逐步打造完整支援網絡 Ady表示，本地專注0至6歲幼兒服務的本地非牟利機構數目不多，因此更需要善用現有資源，發揮更大影響力。她指出，相關支援服務並非只集中於幼兒本身，而是以家長為出發點，透過支援照顧者，為幼兒建立更穩定的成長環境。服務內容包括家長教育、社區空間與日常支援、親子及照顧者活動、以至戶外探索與家庭同樂日等，協助家長建立更穩定的育兒基礎。 忠意保險亦支持合作機構利用其在社福界的網絡，連結不同服務範疇的非牟利機構，產生協同效應。Ady舉例，部分支援家暴婦女的機構，未必具備幼兒發展的專業，而透過跨機構合作，育兒支援得以「補位」，讓受影響家庭中的孩子同樣獲得適切支援，逐步建立更完整的家庭支援網絡。透過忠意保險的支持，合作的機構多年來服務逾萬位家長及孩子，自上年起服務更由深水埗擴展至荃灣、觀塘、油尖旺、葵涌、屯門5個地區。 這些轉變看似微小，卻足以改變孩子的成長軌跡，以至整個家庭的正向轉變。Ady分享一個令她印象深刻的小故事：「起初，有一位受助小朋友因為家庭環境影響，較少與人互動，表達能力亦較同齡孩子遲緩，而家長亦因不懂得如何溝通，對孩子的成長感到無助與自責。隨著母子多次參與中心的親子活動，小朋友逐漸願意表達自己，開始主動與其他孩子打招呼、一起遊戲；而家長亦透過與其他家長交流，獲得支持，慢慢重拾育兒信心。當你親身見到這些改變，便會更確信，若沒有及早介入與支援，孩子和家庭將面對截然不同的成長路徑。」

員工義工參與 成為企業文化一部分 Ady強調，The Human Safety Net並非單次捐助或短期計劃，而是忠意集團一直重視的核心價值之一。義工參與不流於形式，而是真正讓同事、家庭與社區一起參與、一起投入。她笑言，每當義工活動開放報名，往往短時間內便額滿，反映同事高度投入，「大家不是被動參與，而是搶著參與。」 她指出，這份投入並非源自公司要求，而是因為義工隊由來自不同部門、不同職級的同事自發組成，當中亦包括管理層，並持續有新成員加入，為團隊帶來不同想法與動力，讓義工精神自然融入企業文化之中。義工在活動中的角色也不僅僅是「幫手」，而是「補位」，在活動中擔任多重角色，例如陪伴幼兒參與遊戲、支援家長需要、維持現場秩序、協助派發教材等，協助彌補前線人手不足，確保活動順利進行。 除了前線義工服務，同事亦會以創意方式發起籌款。Ady提到，去年香港忠意保險團隊以「夜市」為主題策劃籌款活動，同事自行構思義賣攤位及製作義賣物品，將辦公室化身成充滿氣氛的夜市空間，吸引同事及其家人、小朋友一同參與。「這樣的義工活動才會令人想再來，大家一起玩、一起做善事。」

下一步：鞏固與擴展並行 談到未來，Ady表示香港區的方向將會是「鞏固」與「擴展」並行，一方面深化現有幼兒家庭支援，另一方面探索與更多地區夥伴合作，擴大接觸點。同時，團隊正製作一套可供家庭帶回家使用的親子互動教材，讓家長即使未能經常到訪服務中心，家長亦能在家中繼續實踐育兒與親子互動的技巧。

