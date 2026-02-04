大埔宏福苑五級火｜韓紅基金會每戶發放5000元春節心意金 遇難者家屬獲10萬慰問金

大埔宏福苑大火距今逾兩個月，政務司副司長卓永興今日(4日)與民政及青年事務局局長麥美娟帶着賀年福袋，到香港仔漁映樓探望一對宏福苑年長夫婦居民，福袋中包括水磨年糕、蘿蔔糕和油角及提子等。他表示，財政司副司長領導的應急住宿安排工作組正密鑼緊鼓處理長遠的住宿安排，盡量為業主提供更多不同居住選擇，兼顧情、理、法，以最大努力協助受影響家庭盡早重建家園。

結束探訪前，卓永興向該對夫婦表示，宏福苑每戶會獲發放5,000元「春節心意金」，將在農曆新年前到賬。他說較早前北京韓紅愛心慈善基金會提出希望向「大埔宏福苑援助基金」作出特定用途捐款，經與特區政府商討及由他領導的大埔宏福苑援助基金督導委員會同意，該筆捐款將用以推出兩項新援助。