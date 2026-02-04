89年龍蝦灣謀殺案潛逃37年疑犯泰國返港 周一鳴：匿藏最耐個案（更新）

泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國。據了解，該名男子下午將返抵本港。





警方下午4時許於機場就一宗西貢謀殺案舉行簡報會。警務處處長周一鳴訪問泰國後返港，於機場會見傳媒時簡述案情時表示，感謝泰國警方協助兩宗案件，分別是2025年尖沙咀劫案，一名劫匪離港後前往曼谷，抵達當地後即場被截停，並遞解出境；另一宗案件為1989年龍蝦灣謀殺案。他指疑犯無任何證明文件，亦非合法在泰國居留，已被遞解出境，現正返回香港接受調查。

周一鳴感謝泰國皇家警察的協助，指兩宗案件沒有他們的協助，不會如此成功，又多謝同事多年來鍥而不捨。他指香港警方今次亦與中央調查局作深入交流，包括在警政工作使用科技，同時分享香港警方在智慧警政下的成果。 周一鳴交代龍蝦灣謀殺案時指，潛逃疑犯當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離境，泰國警方亦指他不是合法居留。他續指，案件至今已相距37年，案隊已不是同一案隊，相信此宗是潛逃時間最長的個案。當時疑犯匿藏位置所在何地，調查上有很多困難，亦花了很多時間，需要抽絲剝繭以尋找有關線索，直至天網恢恢有線索顯示他匿藏在泰國，於是主動與泰國皇家警察聯絡，將有關情報和資料交給對方，靠對方成功將疑犯緝捕歸案。警方已經與律政司重新審視證據，有足夠證據將疑犯拘捕及檢控。

泰國警方亦用了一段時間以核實疑犯身分，由於相隔多年，始終年紀大了樣貌已不是一模一樣，經過分析和核實，確認為同一名男子。於逮捕的過程中亦將疑犯放置於國際刑警的紅色通緝令，包括指模，最後泰國警方亦靠指模核實身分，拘捕期間疑犯亦承認身分，但是否承認與案有關則需要再了解。

《泰國日報》報道，泰國警方在曼谷農卓區（Nong Chok District）一住宅逮捕了一名62歲的香港男子，其譯名叫「梅耀強（Mui Yiu Keung）」，被捕時身上沒有任何身分證件。泰警表示，拘捕行動是應香港政府要求進行，他是1989年在香港涉嫌謀殺的4名嫌疑犯中的最後一人，目前已控其非法入境，引渡程序正在進行中。

25歲酒樓工人被塑膠袋封頭 生葬沙洞 消息指，1989年8月31日西貢龍蝦灣發生「五花大綁」謀殺案，當年25歲的酒樓工人雷育才遭四名同性友人誘騙到西貢龍蝦灣，雷男因被指是陷害友人入獄的「二五仔」，遭連環毒打20分鐘，及後用尼龍繩反綁以塑膠袋封頭，再用硬物襲擊頭部將其生葬在一個沙洞中，導致窒息死亡，屍首翌日被發現。 警方事後拘三名涉案男子，有人聲稱連同梅耀強等三名男子以掘寶藏為由將死者誘騙到龍蝦灣，然後將他綑綁，企圖勒索金錢，不過對方不就範，眾人把他毒打一輪後，便將他埋在沙洞中，消息指梅耀強涉嫌用鏟殺害事主，他於1994年逃往泰國。

案件中，兩名男子於1989年被捕，一人誤殺罪成囚8年，一人無罪釋放。另一名男子潛逃逾11年，2000年於番禺落網，2001年因謀殺罪成判處終身監禁。 疑犯1994年逃往泰國 報道指，梅耀強承認自己是香港被通緝的人士，他供稱1994年抵達泰國後，在北欖府開了一家小工廠，並娶了一位泰國妻子，育有三名孩子，期間亦開了一家餐廳。