周浩鼎指行人路雜草叢生礙市容 倡無人機巡視黑點

周浩鼎

民建聯立法會議員周浩鼎今日（4日）在立法會提出書面質詢，指有市民反映行人路邊及路磚之間不時有野草長出，影響衞生及市容，問當局有否向外判承辦商增撥額外資源加強清理，以及會否考慮使用創新科技如無人機定期巡視街道上的雜草黑點，以協助當局能更快速地發現有關問題並加強清理工作。運輸及物流局局長陳美寶回覆稱，政府各部門對使用無人機持開放態度，將考慮所涉及資源及實際成效等。

周浩鼎在書面提問中，亦問及現時由政府委聘以處理全港道路及街道旁雜草的外判承辦商數目及名單、有何機制監察工作表現及績效等。陳美寶回覆稱，現時由路政署委聘承建商為全港各區公共道路進行維修保養，工作包括對伸出行人路並對行人構成危險的植物進行緊急修剪，以及清理行人路路磚雜草。合約訂明承建商需每月至少進行一次巡查及完成維修保養工作。路政署在過去五年，曾就承辦商工作欠妥作跟進，包括發出違約通知書。

至於其他未獲任何政府部門管理的政府土地，由地政總署負責，包括清理雜草。由於未批租及未撥用的政府土地上的樹木及植物繁多，地政總署只會按「風險為本」的原則、在有需要時例如收到投訴或轉介下進行清理工作。過去兩年，地政總署負責的5,256宗涉清理雜草的個案，皆在兩個月內完成，沒有承辦商因效績不達標而受到懲處。此外，康文署亦有兩類包括清除雜草的合約，包括園藝保養服務合約及修剪雜草服務合約，清理雜草工作屬有關部門恆常工作，不涉撥用額外財政資源。

陳美寶稱各部門持開放態度 對於是否使用無人機，陳美寶稱各部門持開放態度，並將考慮所涉及資源及實際成效等，以適當應用於巡視街道上的雜草黑點。她指路政署致力應用創新科技，包括配備高解像度攝影機及攝影測量技術的偵測道路欠妥系統（RDDS）的巡路檢測車，能自動識別路面裂縫及褪色路面標記。路政署將為新一代系統引入更先進的人工智能演算法「視覺轉換器」，提升圖像識別的精確度與處理速度，並將偵測功能擴展至涵蓋路面雜草過度生長等情況。若路政署發現個別地點經常有路旁植物過度生長，亦會通知相關部門加強修剪植物及清理雜草或與土地業權人作適當跟進，以免出現影響行人安全的情況。