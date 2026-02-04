控煙｜盧寵茂稱無科學證據支持「指定吸煙區」能保障市民免受二手煙傷害

醫務衞生局局長盧寵茂表示，目前沒有任何科學證據支持「指定吸煙區」能有效地保障市民免受二手煙的傷害，同時公眾或會誤以為設立了「指定吸煙區」，就能保護公眾健康，相當於傳遞一個錯誤的公共衞生訊息，令公共區域吸煙的行為重新變成正常化，不利於促進無煙香港這個長遠目標。

以禁煙區處理「火車頭」問題

盧寵茂出席立法會大會回覆議員質詢表示，為進一步打擊「白牌煙」，海關已完成完稅標籤先導計劃，並計劃在明年第二季全而推行完稅標籤制度，以更有效地區分已經完稅和未完稅的香煙。新民黨的何敬康關注政府有無研究制定針對「火車頭」，即邊行邊吸煙的執法工作和措施。盧寵茂回應說，現時法例賦權局長刊憲公告指定某一個地區為禁煙區，認為可以更有彈性，針對不單是步行中的「火車頭」，甚至站在某個地方吸煙的人士，而且「火車頭」較難定義，香港人口較密集，執法上可能會出現問題，因此政府用一個擴大的禁煙區來處理「火車頭」問題。