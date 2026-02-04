赤柱海濱小賣亭空置率100%「稱冠」 20個攤檔全無人問津

環境及生態局今日(4日)於立法會大會回覆議員書面質詢時，公布食環署轄下共96個公眾街市的攤檔數目，其中截至去年底，赤柱海濱小賣亭的空置率達到100%「稱冠」，20個攤檔全數空置無人問津。資料顯示，赤柱海濱小賣亭毗連赤柱海濱長廊，面積1,100平方米，2007年1月啟用。小賣亭20個舖位可供售賣小食、乾貨、濕貨等貨品。

至於空置率第二高的是元朗同益街市，達63%，407個攤檔有255個空置。洪水橋臨時街市排第三（59%），172個攤檔有102個空置。及後是流浮山街市（52%）、和宜合道熟食市場（50%）、鰂魚涌街市（47%）、長達路熟食市場（42%）、電氣道街市、火炭西熟食市場（40%）、南朗山道熟食市場（39%）。

工聯會陳穎欣議員書面質詢時稱，房委會和食環署轄下街市商戶的經營情況嚴峻，政府有否考慮寬減租金，環境及生態局回應過往幾年，政府曾多次推出措施支援企業，食環署轄下公眾街市和房委會轄下街市攤檔租戶均獲租金寬免。最近一次在2023年7月，檔戶獲寬減五成租金，為期六個月，合共逾12000個檔戶受惠。政府會繼續密切留意經濟情況，並適時評估推出相關支援措施的需要。

至於如何刺激人流？當局指食環署去年已將香港仔街市和九龍城街市部分空間，租予物流服務商設置自助取貨智能櫃，方便市民取件並帶動街市人流，會以開放態度考慮各項改善公眾街市營運的建議。另外，食環署正透過和非牟利組織合作，讓青年人運營觀塘裕民市集內約20多個空置攤位，售賣手工藝品、生活用品和雜貨等。食環署亦計劃在香港仔街市推出類似計劃，現正物色合適的合作夥伴。署方會參考香港仔街市的計劃推展情況，探討如何進一步善用署方空置攤檔，支援青年人創業。