大埔宏福苑五級火｜緊急警示系統未使用 丘應樺：屬地區事故 研優化設置

大埔宏福苑五級大火造成168人罹難，消防指屋苑8幢大廈有7幢的火警鐘無響。立法會議員黃錦輝今日（4日）於大會提書面質詢，關注政府沒有使用2020年推出的緊急警示系統通知屋苑居民離開災場。商務及經濟發展局局長丘應樺答覆，宏福苑火警屬地區性事故，因而未有啓動系統，強調消防車及警車到達現場的時的警號聲已發揮即時警示作用。系統技術上可支持特定區域發放警示訊息，政府現正積極檢視及優化系統設置及應用，包括根據不同情況發出全港性或地區性緊急警報。

2022年通知伊院轉為定點醫院 政府於2020年推出緊急警示系統，惟僅在2022年3月使用一次，通知市民伊利沙伯醫院即日起成為新冠定點醫院，呼籲除新冠確診病人、有生命危險的緊急病人外，其他人士勿前往。 消防車警車已即時警示 丘應樺表示，緊急警示系統的設計是向全港流動用戶發出警報，而大埔宏福苑火警屬地區性事故，因而未有啓動系統。他指，消防處於接獲有關火災報案後，5分鐘內抵達現場，而消防車及警車的警號聲已發揮即時警示作用；警員亦有使用警車及無人機上的廣播系統，呼籲市民即時疏散，政府亦透過新聞公報、電台及電視台即時和循環播出「大埔火警特別通知」。

發訊息須政策局局長、政務司司長批准 至於緊急警示系統發放的警示分為兩級，「緊急警示」用於呼籲市民採取行動以避免個人健康、安全或財產可能遭受的即時危險；「極度緊急警示」用於要求市民就可能造成人命傷亡、嚴重人身傷害及大規模財物損失的危險作出即時行動。據機制，各政策局部門在有充分理由的緊急情況下，在取得有關政策局局長批准後，可透過緊急警示系統發送警示訊息，如屬「極度緊急警示」，亦須取得政務司司長的批准。 技術上可支持特定區域發放訊息

丘應樺指，系統採用流動網路的區域廣播服務技術，技術上可支持特定區域發放警示訊息，政府現正積極檢視及優化系統設置及應用，包括根據不同情況發出全港性或地區性緊急警報。維持及運作緊急警示系統，包括使用系統發出訊息，不涉及政府額外的經常性開支。