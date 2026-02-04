香港故宮外女子闖水池洗腳 西九文化區：如違例保安將介入(有片)

社交平台周二 (2月3日) 流傳影片，可見位於西九文化區的香港故宮博物館外圍一帶，白天一名身穿黑色短袖衫及白色長褲的女子，手袋掛有一頂紅帽，爬過欄杆走進樓梯旁邊的水池洗腳，期間附近有兩名同樣頭戴紅帽的同伴等候。「洗腳女」單腳站立穿回左腳襪子及鞋，之後返回樓梯再穿右腳襪子及鞋，施施然步下樓梯離開現場，不少途人及旅客經過，對其行為側目，帖文亦引發網民熱議。

西九文化區管理局回覆《am730》查詢時未有明言會否跟進事件，僅稱一直以開放、兼容和通達的原則營運藝術公園和區內其他公眾休憩用地，並鼓勵公眾在共享的公共空間內進行不同類型的活動，如遇有訪客妨礙他人或有違反《西九文化區（公眾休憩用地）附例》（第601A章）的行為，保安人員將介入處理。管理局會繼續採取適當措施，確保能夠為訪客提供一個安全及舒適的休憩環境。

網民諷「香港終於有自己既恆河」 網民對女子行為議論紛紛，有人留言表示「那些水可能本身污糟，點會在這裡洗腳」、「我唔明個思維喎，啲水仲污糟過自己隻腳啦，仲要濕納納又着返隻襪着鞋，咁罨住晒咪仲多菌？」、「究竟係啲水污糟啲？定對腳污糟啲？」、「失禮死人，佢以為係山澗瀑布？」、「洗完再裝埋水入水樽飲呀」、「香港終於有自己既恆河」。