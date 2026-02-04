文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，支持田總在可行情況下擴大香港馬拉松賽事規模。田總要審慎考慮發展目標，即是否提升賽事專業水平，以達致更高級別賽事，或提升市民和旅客參與程度，並增加名額，以嘉年華與眾同樂方向發展，兩個方向並非不可共存，但清晰目標和方向對於香港馬拉松持續成功發展至為重要。

羅淑佩在立法會會議回應質詢表示，田總已經成立專責工作小組積極研究，並提出建議，期望在數月內提交具體計劃書。當局會給予意見和支援，清晰的發展建議將有助贊助商和各持分者配合支持。羅淑佩表示，隨著更多海濱優化項目，包括東岸公園主段相繼落成，當局歡迎不同跑步比賽和活動利用地標性海濱地段，提升跑手體驗和展示本港獨特城市景觀，田總將審視不同方案，並就賽道情況、氣候條件、跑手體驗、安全考慮、緊急應變機制，以及對市民日常生活影響等因素整體評估。

她又說，香港馬拉松已經獲得世界田聯獲認可為金級道路賽，而白金級道路賽或世界馬拉松大滿貫系列，屬於全球馬拉松賽事最高級別。如果向更高國際賽事水平方向進發，田總要研究相關要求和達標可行性。

可舉辦10公里賽 晚上跑步欣賞夜景

旅遊界議員江旻憓關注馬拉松能否結合美食活動，讓參加者留港更長時間和增加消費。羅淑佩回應說絕對可以引入香港風土人情，增加參加者參與感和強化城市記憶元素，舉例說法國波爾多有紅酒馬拉松。如果在海濱或海邊比賽，可考慮舉辦10公里賽事，甚至晚上跑步欣賞夜景，強調當局持積極開放態度。