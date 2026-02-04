農曆新年2026｜14個年宵市場下周三起開放　食環署網頁將顯示人流情況

食環署公布，2026年農曆年宵市場於下周三(11日)至年初一(17日)清晨7時，一連7天在14個地點舉行，共設約1,500個濕貨、乾貨和快餐攤位，方便市民購買賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等，迎接新歲。

食環署表示，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，並在有需要時實施人流管制。14個年宵市場的人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示，方便市民知悉現場的擠迫程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠迫；紅色代表場內非常擠迫。另外，署方會從年宵市場收集由花檔檔主自願送出未能售出的花卉和盆栽，由食環署員工組成的義工隊於年初一轉贈予安老院、殘疾人士院舍和公立醫院。