電動可移動工具擬今年修例規管 須獲認證貼二維碼標籤

電動可移動工具在世界各地日趨普及，政府計劃今年內立法規管電動可移動工具，容許在指定範圍安全使用，配合新發展區的單車徑發展，成為個人綠色低碳出行的選擇。運輸及物流局局長陳美寶今日(4日)回覆議員書面質詢時指，運輸署和生產力局正擬訂一套產品認證機制，將要求由認可的認證機構，評估各型號電動可移動工具，是否符合運輸署訂定的技術規格及電機要求。獲認證的產品會貼上二維碼認證標籤，方便市民及執法人員辨識。就此，署方已徵詢不同持份者的意見，亦正推行模擬認證安排，邀請業界參與。

陳美寶表示，運輸署正與消防處商討具體措施，消減電動可移動工具帶來的火警風險。其中，電池安全為上述認證安排的重要一環，署方尤其關注目前鋰離子電池中的液態電解質具易燃性，因此會要求認證機構，根據內地及世界其他主要地方的標準，對電池作認證測試，例如過度充電或放電控制、短路及過熱防禦、振動和機械衝擊測試等，以確保產品安全。

使用者必須年滿 16 歲及佩戴頭盔 陳美寶又指，政府正探討將不易燃的半固態和固態電池納入認證計劃的可能性，擬議的認證標準將適當地納入各地的最新產品技術要求，又計劃在實務守則中，加入如何充電和使用電池的建議，強調攜帶符合安全標準及經認證的電動可移動工具進入室內，將不會影響消防安全。另外，政府計劃在產品認證安排下訂立清晰指引，讓不同的持份者清楚其責任。使用者方面，電動可移動工具使用者必須年滿16歲，佩戴頭盔及使用合規格的產品。