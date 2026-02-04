新型碰瓷黨｜ 警拘4人涉串謀詐騙 包括的士司機及護士 兩醫生同被捕

警方今日（2月4日）晚上7時將在灣仔警署見記者，交代一宗拘捕3男1女涉嫌串謀詐騙案件。消息指案件涉及「新型撞車碰瓷黨」，被捕者包括兩名醫生及兩名索賠人。警方今日(4日)表示，其中兩名索賠人為一對年均37歲夫婦，他們報稱司機及護士，涉及22宗申索個案，拖走一部的士調查。

近期有報道指有新型撞車碰瓷黨，有人利用行車紀錄儀（車Cam）拍到司機雙白線切線片段後向執法部門舉報，過了一段時間待司機繳交違例罰款後，騙徒聯絡涉事司機，聲稱事發時正駕駛汽車在其後方，訛稱因司機突然切線需煞車，撞傷頸部心理受創，並以意外後喪失工作能力為由，向對方索償數十萬元，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名醫生，質疑是「集團式」敲詐。