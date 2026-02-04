新型碰瓷黨｜ 警拘4人涉串謀詐騙 包括的士司機及護士 兩醫生同被捕

警方今日（2月4日）晚上7時將在灣仔警署見記者，交代一宗拘捕3男1女涉嫌串謀詐騙案件。消息指案件涉及「新型撞車碰瓷黨」，被捕者包括兩名醫生及兩名索賠人。警方今日(4日)表示，其中兩名索賠人為一對年均37歲夫婦，他們報稱司機及護士，涉及22宗申索個案，拖走一部的士調查。
商業罪案調查科警司馮培基表示，自上周二起，商業罪案調查科繼續作深入調查，現正檢視超過100宗可疑索償案件，包括保險業界轉介的個案，以及市民的報案。同時主動聯絡可疑案件的被索償人士，調查期間警方發現有一對本地夫婦涉及其中22宗的可疑申索個案，男的報稱是的士司機，女的報稱是護士。他們分別報稱為同一架私家車及另一輛的士的司機與乘客，或被車撞到的路人，報稱在5年內的22宗輕微交通意外中受傷，而向肇事司機及保險公司作出民事索償，最高的一宗索償金額為30萬港元。
涉案夫婦使用維修單據和醫生紙獲取病假 兩醫生涉其他可疑個案
警方詳細檢視文件後，發現這對夫婦曾經使用虛假文書，包括車房維修單據及收入證明，以及使用多張醫生證明以獲取長期病假。同時警方亦發現此案的醫生診所不約而同涉及其他可疑個案，懷疑有人串謀提供虛假資料騙取索償金額。警方遂在今日(4日)展開拘捕行動，行動中警方在全港多個地點搜查，包括涉案的醫務診所及車房。合共拘捕3男1女，即上述的一對夫婦，以及兩名醫生，年齡介乎37至69歲。 警方在行動中檢取大量的文件、手機及電腦，以及在這對夫婦的處所檢獲30萬現金、2隻名錶同一批金器，並拖走一部涉案的士作調查及進一步檢驗。4人將被通宵扣查。
近期有報道指有新型撞車碰瓷黨，有人利用行車紀錄儀（車Cam）拍到司機雙白線切線片段後向執法部門舉報，過了一段時間待司機繳交違例罰款後，騙徒聯絡涉事司機，聲稱事發時正駕駛汽車在其後方，訛稱因司機突然切線需煞車，撞傷頸部心理受創，並以意外後喪失工作能力為由，向對方索償數十萬元，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名醫生，質疑是「集團式」敲詐。
保安局局長鄧炳強早前表示，警方接到涉及「新型碰瓷黨」的個案超過70宗。調查發現，聲稱受傷並提出索償的「受害人」，報稱撞傷頸部超過20次，相信是有組織詐騙。警方亦發現處理這類索償個案的「來來去去都是涉及三數間律師行和數名醫生」，鄧強調不敢武斷指有合謀，但警方會仔細調查，如有違法行為會執法。鄧炳強呼籲若遇到疑似「新型碰瓷黨」，必先與保險公司處理，不要私下處理，保險公司有資料庫，可提醒可疑個案，又建議如發現有任何問題，例如索償金額或情節不合理，應立即報警。