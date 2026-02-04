新型碰瓷黨｜ 警拘4人涉串謀詐騙 包括的士司機及護士 兩醫生同被捕

警方今日（2月4日）晚上7時將在灣仔警署見記者，交代一宗拘捕3男1女涉嫌串謀詐騙案件。消息指案件涉及「新型撞車碰瓷黨」，被捕者包括兩名醫生及兩名索賠人。警方今日(4日)表示，其中兩名索賠人為一對年均37歲夫婦，他們報稱司機及護士，涉及22宗申索個案，拖走一部的士調查。

商業罪案調查科警司馮培基表示，自上周二起，商業罪案調查科繼續作深入調查，現正檢視超過100宗可疑索償案件，包括保險業界轉介的個案，以及市民的報案。同時主動聯絡可疑案件的被索償人士，調查期間警方發現有一對本地夫婦涉及其中22宗的可疑申索個案，男的報稱是的士司機，女的報稱是護士。他們分別報稱為同一架私家車及另一輛的士的司機與乘客，或被車撞到的路人，報稱在5年內的22宗輕微交通意外中受傷，而向肇事司機及保險公司作出民事索償，最高的一宗索償金額為30萬港元。