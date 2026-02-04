中聯辦周霽信港能堅持行政主導　李家超：將首次制訂5年規劃

中聯辦舉行新春團拜，中聯辦主任周霽表示，新一年相信香港定能堅持和完善行政主導、主動對接國家「十五五」規劃，只要始終弘揚「獅子山精神」就沒有克服不了的困難。特首李家超提出香港在馬年的4個發展方向，包括主動對接國家「十五五」規劃，又將首次制訂香港5年發展規劃。
周霽難忘大埔火災後各界相助
中聯辦今日舉行2026年新春團拜會，周霽致辭時提到，香港過去一年來的發展成就，得益於「一國兩制」方針、中央政府和內地大力支持，以及社會各界同心團結奮鬥，又稱不忘第八屆立法會選舉成功舉行、大埔宏福苑火災後各界守望相助，共同度過多個未眠之夜，匯聚共克時艱的強大正能量。他認為，一幅幅難忘的畫面啟示只要始終弘揚「獅子山精神」，同舟共濟，香港由治及興的征途上就沒有克服不了的困難、攀登不了的高峰。
周霽指，新一年相信香港一定能堅持和完善行政主導，新一屆立法會支持政府不缺位、監督政府不越位，行政與立法良性互動，合力提升特區依法治理效能，同時定能主動對接國家「十五五」規劃、深度參與大灣區建設，在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展。他稱，發展的紅利、治理的成效、安全的保障，最終都會轉化為全體香港市民的共同福祉。
李：打造經濟發展千里馬
李家超致辭時，就提出本港在馬年發展的4個方向，包括特區政府會主動對接國家「十五五」規劃、打造經濟發展的「千里馬」、持續提升市民福祉，以及堅持和完善行政主導，提升管治效能。他又說，特區政府將首次制定香港的5年規劃，加強與大灣區城市的全方位合作。
面對地緣政治陰晴不定，李家超表示全球各地都正尋求安全、可靠的經貿夥伴和投資機會，香港將會鞏固與傳統經濟體的聯繫、加強與新興經濟體的交往，同時鞏固和提升本港的國際金融、航運貿易地位。
多名官員獻唱《獅子山下》和《我和我的祖國》
酒會除中聯辦主要領導、特首李家超出席，多名特區政府主要官員、部門首長、立法會議員和公營機構代表亦有參與。此外，多名特區政府副局長、政治助理亦有上台，獻唱歌曲《獅子山下》和《我和我的祖國》。