中聯辦周霽信港能堅持行政主導　李家超：將首次制訂5年規劃

中聯辦舉行新春團拜，中聯辦主任周霽表示，新一年相信香港定能堅持和完善行政主導、主動對接國家「十五五」規劃，只要始終弘揚「獅子山精神」就沒有克服不了的困難。特首李家超提出香港在馬年的4個發展方向，包括主動對接國家「十五五」規劃，又將首次制訂香港5年發展規劃。

周霽難忘大埔火災後各界相助

中聯辦今日舉行2026年新春團拜會，周霽致辭時提到，香港過去一年來的發展成就，得益於「一國兩制」方針、中央政府和內地大力支持，以及社會各界同心團結奮鬥，又稱不忘第八屆立法會選舉成功舉行、大埔宏福苑火災後各界守望相助，共同度過多個未眠之夜，匯聚共克時艱的強大正能量。他認為，一幅幅難忘的畫面啟示只要始終弘揚「獅子山精神」，同舟共濟，香港由治及興的征途上就沒有克服不了的困難、攀登不了的高峰。