疑涉89年龍蝦灣五花大綁命案 潛逃37年 62歲港漢泰國落網

一名現年62歲男子懷疑涉及多年前兇案，潛逃海外37年後最近在泰國落網。當地警方指，行動是按香港政府要求展開。該男子是1989年香港謀殺案4名嫌疑人中最後一名在逃者，現已被控非法入境，正進行引渡程序，料最快今日押返香港。據了解，疑犯所涉及為1989年西貢龍蝦灣五花大綁命案，當年一名26歲男子被發現遭用尼龍繩反綁及以塑膠袋笠頭再埋於沙灘，翌日被其他泳客發現其遺體。

泰國警方表示，今次拘捕行動是應香港政府要求而展開。梅是1989年香港一宗謀殺案中4名疑犯的最後一名在逃者；香港方面亦相信，他早於1994年逃往泰國。警方拘捕時，梅身上並無任何身份證明文件，但在查問下，他承認自己正是梅耀強，但拒絕回應有關兇案的盤問。

泰警透露，梅聲稱於1994年抵達泰國後，在北欖府(Samut Prakan)開設了一間小工廠，並與泰國妻子育有3名子女。但警方調查發現，梅其後曾在農卓區開設一間小食店。目前，他已被控非法入境，當局正安排引渡程序。