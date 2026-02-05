疑涉89年龍蝦灣五花大綁命案 潛逃37年 62歲港漢泰國落網

一名現年62歲男子懷疑涉及多年前兇案，潛逃海外37年後最近在泰國落網。當地警方指，行動是按香港政府要求展開。該男子是1989年香港謀殺案4名嫌疑人中最後一名在逃者，現已被控非法入境，正進行引渡程序，料最快今日押返香港。據了解，疑犯所涉及為1989年西貢龍蝦灣五花大綁命案，當年一名26歲男子被發現遭用尼龍繩反綁及以塑膠袋笠頭再埋於沙灘，翌日被其他泳客發現其遺體。
泰國當地媒體昨報道，當地警方周一在曼谷農卓區(Nong Chok district)一處民居拘捕一名62歲香港男子，譯名為梅耀強(Mui Yiu Keung)。
泰國警方表示，今次拘捕行動是應香港政府要求而展開。梅是1989年香港一宗謀殺案中4名疑犯的最後一名在逃者；香港方面亦相信，他早於1994年逃往泰國。警方拘捕時，梅身上並無任何身份證明文件，但在查問下，他承認自己正是梅耀強，但拒絕回應有關兇案的盤問。
泰警透露，梅聲稱於1994年抵達泰國後，在北欖府(Samut Prakan)開設了一間小工廠，並與泰國妻子育有3名子女。但警方調查發現，梅其後曾在農卓區開設一間小食店。目前，他已被控非法入境，當局正安排引渡程序。
據了解，被捕男子所涉及的案件疑為1989年西貢龍蝦灣五花大綁命案。翻查報道，該案於1989年8年31日發生，26歲酒樓待應雷育才事發日凌晨與另外4名男子(當時19至25歲)一同到龍蝦灣，期間雷被指責是「二五仔」，遭人用膠紙封口、四肢以尼龍繩捆綁，再被鐵鏟拍打及圍毆。
其後雷育才沒有反應下，被眾人埋在沙灘，翌日被其他泳客發現揭發兇案。兩名涉案男子同日晚上及翌日凌晨被捕，其中一人誤殺罪成囚8年，另一人獲判無罪。涉案的另一名被告、時任酒樓主任楊國翔案發後離港，潛逃逾11年在內地落網，並於2001年謀殺罪成判終身監禁。
楊在庭上供稱，與梅耀強是同窗兼好友；案發前，梅因犯行劫剛出獄，但向楊聲稱是遭雷有才誣陷才入獄。楊辯稱自己無意殺人，事發時只為替死黨出氣，才出手教訓雷。