年宵市場 林村許願節 《老夫子》武俠展 活動多元齊迎新歲

農曆新年活動去處多，市民可邊玩邊迎接新歲。其中食環署轄下的年宵市場於下周三(11日)至年初一(17日)，一連7天在14個地點舉行，共設約1,500個攤位，方便市民購買年花或應節物品。至於大埔林村亦舉行許願節，除了傳統拋寶碟，大會今年繼續舉辦新春市集，亦會設音樂表演，更放置了1比1的馬匹模型及凱旋門裝置，供市民體驗「拉頭馬」，增添喜氣和好運。而老夫子與新派武俠小說展即日起在灣仔登場，以趣味的方式重現武俠江湖。

年宵市場於下周三(11日)至年初一(17日)清晨7時開市，共設約1,500個濕貨、乾貨和快餐攤位，方便市民選購賀年植物和花卉、新年食品、裝飾和揮春等。食環署指，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，在有需要時實施人流管制，同時會在網頁以紅、黃、綠燈顯示人流情況；亦提醒禁止攜帶LED發光氣球入場，以及市民須保持環境清潔。署方亦會收集檔主自願送出的剩餘花卉，於年初一轉贈安老院、殘疾人士院舍及公立醫院。