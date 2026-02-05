嚴打撞車碰瓷黨 警拘4人涉串謀詐騙 檢視逾100索償案

新型「撞車碰瓷黨」近日備受社會關注，不少司機在發生輕微交通事故一段長時間後，疑被人無理索取高額賠償金；多宗同類案件疑涉同一間律師行和同一名醫生，被質疑是「集團式」敲詐。警方昨就有關案件以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3男1女，據悉分別為兩名索賠人及兩名醫生。

警方表示，兩名索賠人為一對年均37歲夫婦，分別報稱的士司機及護士。警方指，商業罪案調查科經深入調查，正檢視超過100宗可疑索償案件，同時主動聯絡相關被索償者。警方調查發現被捕夫婦涉其中22宗可疑申索個案。他們分別報稱為同一架私家車及一架的士上的司機及乘客，或被車撞到的路人，並報稱在5年內相關輕微交通意外中受傷，而向肇事司機及保險公司作出民事索償，最高一宗金額為30萬港元。

警方發現夫婦曾使用虛假文書，包括車房維修單據及收入證明，以及使用多張醫生證明以獲取長期病假；又發現涉事醫生診所不約而同涉及其他可疑個案，懷疑有人串謀提供虛假資料騙取索償金額。警方昨展開行動，共拘捕3男1女本地人，年齡介乎37至69歲。行動中檢取了大量文件、手機及電腦，以及在夫婦處所中檢獲30萬現金、2隻名錶、一批金器以及拖走一部涉案的士作調查。被捕4人將通宵扣查。警方提醒市民，任何人使用欺騙手段並意圖詐騙，包括提交失實或虛假的資料及文件，藉以誇大索償金額，或串謀其他人士作出詐騙行為，即干犯欺詐罪或串謀詐騙罪，一經定罪最高可被判監禁14年。