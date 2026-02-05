近四成公眾街市空置率逾兩成 赤柱海濱小賣亭達100% 20舖清零 議員促政策鬆綁研增功能

近年消費模式轉變，買餸不一定要依賴街市，令傳統街市攤檔營運困難。根據環境及生態局提供數字顯示，食環署轄下的95個公眾街市，有36個空置率超過兩成，其中17個空置率更逾三成；位於南區的赤柱海濱小賣亭，其空置率竟達100%。若以區域分布計算，以港島東街市的空置率最高，有4個街市的空置率超過三成。有立法會議員認為，政府是時候推鬆綁街市政策。 近年市民的消費模式轉變，北上消費、網購，均對傳統街市的營運及需求帶來巨大影響。環境及生態局長謝展寰昨回覆議員質詢，提到房委會和食環署轄下街市空置情況。根據局方資料，現時食環署轄下95個公眾街市，去年有36個空置率超過兩成，逾三成的亦達17個。空置率排第一的是赤柱海濱小賣亭，達100%；其次為元朗的同益街市，達63%；洪水橋臨時街市位列第3，達59%。

港島東空置街市數目最多 元朗3個達五成 以地區分布，港島東的街市空置率最嚴重，9個街市有7個空置率超過兩成。其中以鰂魚涌街市的空置率最高，達41%；其次為電氣道街市和渣華道街市，分別為40%和37%。另一空置率較高的地區為葵青區，其中葵涌和宜合道熟食市場的空置率達五成，青衣長達路的熟食市場亦達42%。至於元朗區亦有3個街市的空置率達五成以上。 值得留意的是，近年被指「人去樓空」的赤柱，赤柱海濱小賣亭的空置率竟達100%，意味該處20個舖位已全部「清零」。赤柱海濱小賣亭自2007年啟用，共設20個獨立檔位，售賣熟食和乾濕貨等，曾吸引不少本地市民及遊客。惟近年赤柱的熱鬧境況不再，海濱小賣亭空置率由2023年的35%，急增至2024年的80%，至去年更是完全清零。

商戶面對嚴峻的經營情況，謝展寰表示，過往數年曾多次推出支援措施，最近一次在2023年，檔戶獲寬減五成租金，逾1.2萬個檔戶受惠。

謝展寰：有街市設智能櫃方便取件吸人流 對於食環署有否考慮善用街市的空置檔位，如容許網購生鮮冷凍食品公司提供具自助取貨功能的智能櫃，以善用街市空間及刺激街市人流。謝展寰回應指，署方一直與不同持份者溝通。他以香港仔街市和九龍城街市為例，署方已將該部分公共空間租予物流服務商設置自助取貨智能櫃，方便市民取件並帶動街市人流。至於網購生鮮冷凍食品公司有意提供自助取貨服務，相關食物包裝、運輸和儲存的運作須符合食物安全、許可證條件和街市營運的要求。食環署會繼續以開放態度考慮配合各種適當的建議。

曾提出「檢視公眾街市發展策略」議案的立法會議員楊永杰向本報指，有些街市位於中產區，居民或較懂得使用網購方式買餸，故空置率或較高。他認為，應要檢討人口規劃與街市興建。他指，現時規定10萬人口須有一個公眾街市，惟某些地區如九龍城便有好幾個較小型的街市；至於屋邨方面，亦設有屋邨街市，變相加劇競爭。楊永杰又認為活化街市十分重要，他舉例，內地一些街市容許煮食作即時加工；亦有一些會主打網上行銷，供顧客在網上選購。他建議，政府考慮鬆綁街市政策，例如仿傚內地的街市，允許檔主即時煮食物。