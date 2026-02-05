地盤禁煙擬改定額罰款3000元　勞工處：執法較簡單工友更易適應

政府計劃在地盤全面禁煙，考慮將罰則改為定額罰款3000元。勞工處處長許澤森今早(5日)在港台節目解釋，現行禁煙法例針對有明顯火災風險地盤，相關最高刑罰是判罰15萬元，當初構思在地盤實施全面禁煙時，考慮沿用同一個罰則處理，但後來聽到部分工友意見，加上全面禁煙要求將會在所有地盤實施，因此認為有空間可以調整。

許澤森表示，定額罰款亦即發出罰款通知書，實際上較易執行，又說只是牽涉有無證據顯示某人在地盤吸煙，形容「黑白很分明」，相信執法會簡單些，地盤工作人士亦會更易適應。他指出，暫時研究的方向是修訂部分附屬法例，期望可在今年上半年完成。被問到是否擔心有工人偷偷在地盤吸煙，令情況變得隱蔽，他表示當局鼓勵工人配合職安健措施，將來也會與地盤管理人員和承建商商討如何在執法過程中合作，部分地盤的設備較齊全，亦有監控等紀錄，有助當局執法。