地盤禁煙擬改定額罰款3000元　勞工處：執法較簡單工友更易適應

政府計劃在地盤全面禁煙，考慮將罰則改為定額罰款3000元。勞工處處長許澤森今早(5日)在港台節目解釋，現行禁煙法例針對有明顯火災風險地盤，相關最高刑罰是判罰15萬元，當初構思在地盤實施全面禁煙時，考慮沿用同一個罰則處理，但後來聽到部分工友意見，加上全面禁煙要求將會在所有地盤實施，因此認為有空間可以調整。
許澤森表示，定額罰款亦即發出罰款通知書，實際上較易執行，又說只是牽涉有無證據顯示某人在地盤吸煙，形容「黑白很分明」，相信執法會簡單些，地盤工作人士亦會更易適應。他指出，暫時研究的方向是修訂部分附屬法例，期望可在今年上半年完成。被問到是否擔心有工人偷偷在地盤吸煙，令情況變得隱蔽，他表示當局鼓勵工人配合職安健措施，將來也會與地盤管理人員和承建商商討如何在執法過程中合作，部分地盤的設備較齊全，亦有監控等紀錄，有助當局執法。
需由法庭僱主是否「已盡責」
調查反映工友普遍接受3,000至5,000元的定額罰款。許澤森表示，當局有參考工友及工會組織等主要持份者意見，同時要考慮地盤在處理職安健的法例框架下，是否有足以處理不同情況。因應吸煙引致地盤的風險程度較高，承建商或分判商最高罰款40萬元，他稱仍是合理的水平，罰款是可被判處的最高上限，而判斷僱主是否「已盡責」需由法庭按個別情況裁決。
定額罰款3000元有阻嚇性
香港建造業總工會理事長周思傑在同一節目表示，歡迎政府考慮將對工人罰則改為定額罰款3,000元，對普通市民來說有阻嚇性，亦不排除有地盤會有額外規定或有「更辣」的措施處理。目前絕大部分地盤已實施禁煙，雖然並非法例要求，但相信對工友而言已成為習慣，將來會有相關法例及罰款作為阻嚇。他又相信，地盤可以透過加強人手管理，加上政府推動智慧工地，亦已安裝攝影攝錄器材，可以借助高科技監管。