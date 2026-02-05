尖東疑現新型碰瓷黨 跑友機警一計未中招 網民讚醒目

騙案手法日日新鮮，不小心就有機會中招。近日有市民在尖沙咀東部海旁跑步時，疑遇上新式「碰瓷黨」騙局，對方以手機跌落地為由要求賠償，懷疑企圖設局騙財。幸事主保持冷靜成功脫身，將其經歷在社交平台分享引起熱議。有網民讚賞他的冷靜應對。

展示「有聲無畫」壞電話 假意讓步促賠一半維修費 事主在社交平台Threads發文，指日前在尖沙咀跑步，至尖東海旁位置被一名男子截停，聲稱「碰到佢的電話跌落地下，要求我賠償」。他形容騙徒手法非常「專業」，即時開機展示一部「有聲無畫」的壞電話，並在理論後假意讓步，稱「佢自己都有錯要求每人負責一半的維修費」，似乎想誘使事主息事寧人妥協。騙徒更進一步要求事主拿著手機，疑企圖留下指紋作為「證據」。

事主保持冷靜立即拒絕，並心生一計，向對方表示財物放在健身室需要回去取，表明不會接觸對方的電話，「當然我在耍他啦」。他解釋這樣做是「睇得電視多」，因為一旦留下指紋痕跡，便可能被反咬「偷竊」，到時就百詞莫辯。最終，他成功擺脫糾纏從商場另一邊離開，並提醒市民歲晚期間要格外小心騙徒。事主又指對方「講廣東話的，口音似香港人。但佢幾次話聽唔明我講乜，懷疑佢不是本地人」，下次再遇到對方會報警。 網民坦言不會代遊客拍照 「費事話整爛部機屈錢」

帖文引來熱議，網民讚賞事主冷靜應對「完全正確，唔好接觸對方啲嘢」、「你真係好醒目，應對得好冷靜，又冇接觸對方啲嘢，完全係正確做法。年近歲晚真係多呢啲情況，多謝你提醒大家小心」、「呢啲騙局好多年了」。亦有人建議遇到類似情況應立即報警，騙徒自然會知難而退，「一聽見個錢字你就直接話報警就啱㗎啦， 無論係叫你賠錢或者佢要比錢你洗，一律報警」。亦有人提出更「幽默」做法，「話佢撞到我受傷，要佢賠錢，唔賠就報警！」、「直接將部機掉入海中心」。

另有人提醒現時騙案手法層出不窮，除了「碰瓷黨」，還有「假和尚、假乞衣、問人借錢食飯、色誘年長男士」等，因此當有陌生人求助或搭話時，都應加倍留神，有網民坦言，現在就算遇到遊客要求幫忙拎手機拍照，都會因「費事話我整爛佢部機，屈錢」而拒絕。