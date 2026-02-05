陳家珮倡延公務員退休至65歲 民建聯有保留：須廣泛諮詢

香港人口老化問題持續。立法會今日(5日)辯論關於人口政策的議員議案。提出議案的新民黨議員陳家珮建議延遲全體公務員退休年齡到65歲，以釋放銀髮勞動力，推動銀髮經濟持續發展，但民建聯表明有保留，認為必須廣泛諮詢全體公務員及社會各界，不能操之過急。

陳家珮指生育率長期偏低，有夫婦因經濟壓力、工作環境、醫療限制等原因選擇不生育，她建議放寬未婚人士使用輔助生育服務；又提倡研究延遲全體公務員的退休年齡至65歲，以釋放銀髮勞動力，推動銀髮經濟持續發展；以及加強學生及在職人士的人工智能教育與技能培訓，協助他們提升工作效率和適應未來高度智能化及數碼化的市場環境，以應對勞動力萎縮的情況，推動社會可持續發展。

民建聯葉傲冬建議政府可透過稅務優惠，鼓勵僱主可提供更多合適長者的兼職或彈性工作，讓更多有能力、有經驗及有心有力的長者投身職場，繼續在社會發光發熱。作為全港最大僱主的特區政府，亦要以身作則，為年屆60歲以上的銀齡人士，提供良好就業機會。惟針對陳家珮提出研究全體公務員的退休年齡延至65歲，他申報太太是警員，指自己與民建聯對陳的建議有所保留。他解釋紀律部隊是公務員團隊主要組成部分，無論警務處或消防處對僱員的體能有極高的要求，年齡較大的僱員未必有足夠的體力應付高強度的工作，且延遲退休年齡或會令較高層的職位流轉延遲，影響團隊人手培養及傳承，故認為此事必須廣泛諮詢全體公務員及社會各界，絕不能操之過急。

梁美芬指「意識形態」致人口下降

經民聯選委會界別的梁美芬表示，人口下降最主要其中一原因是「意識形態」，她指年輕人不肯生育小孩，要解決這樣才可以有自然人口增加。

勞工及福利局局長孫玉菡表示香港人口持續高齡化，加上出生率持續偏低，政府推算到2046年，香港人口達819萬人，65歲長者將佔36%。政府已經透過不同小組制定應對措施，包括推出招攬人才措施，截至1月底，各項人才入境計劃吸引超過26萬名人才來港，七成在40歲以下，另有24萬名受養人來港，指生力軍扭轉本地勞動人口的跌勢，提升競爭力。同時，政府亦繼續投放大量資源培育本地人才及釋放本地勞動力，加強培訓及就業支援服務，協助所有階層及學歷的勞動人口因應香港發展需要持續提升技能和競爭力。其中一個例子是針對人工智能（AI）的迅速發展和普及應用，裝備本地勞動人口掌握相關技能及知識。