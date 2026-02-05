財政預算案2026｜勞聯支持公務員加薪抗通脹　並倡引入累進式新生嬰兒獎勵金

財政預算案本月25日發表，港九勞工社團聯會（勞聯）主席林振昇指理解政府財政狀況未必適合全民派錢或派消費券，但仍希望政府善用資源，精準幫助有需要人士，例如若失業率持續惡化，應適時重推俗稱失業貸款的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」。

勞聯今日召開記者會講述財政預算案建議，立法會議員周小松指出近年擴大輸入外勞，不過尤其飲食業情況嚴峻，失業率高企，很多工友反映薪酬及就業機會受外勞衝擊。他表示：「工友睇唔到前景，睇唔到輸入到幾時先停」。周小松指出政府應該「擰返緊規定」，按實際人力需求及失業率等變化，動態調整各輸入外勞政策，甚至暫停輸入部分工種。他亦建議政府擴展再就業津貼計劃，參加者留職滿18個月或24個月可獲各1萬元津貼，並增設從事特定人力稀缺工種的額外獎勵，合資格參加者每期津貼將額外增加25％，即合共最高可獲5萬元。