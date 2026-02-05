財政預算案2026｜勞聯支持公務員加薪抗通脹　並倡引入累進式新生嬰兒獎勵金

財政預算案本月25日發表，港九勞工社團聯會（勞聯）主席林振昇指理解政府財政狀況未必適合全民派錢或派消費券，但仍希望政府善用資源，精準幫助有需要人士，例如若失業率持續惡化，應適時重推俗稱失業貸款的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」。
勞聯今日召開記者會講述財政預算案建議，立法會議員周小松指出近年擴大輸入外勞，不過尤其飲食業情況嚴峻，失業率高企，很多工友反映薪酬及就業機會受外勞衝擊。他表示：「工友睇唔到前景，睇唔到輸入到幾時先停」。周小松指出政府應該「擰返緊規定」，按實際人力需求及失業率等變化，動態調整各輸入外勞政策，甚至暫停輸入部分工種。他亦建議政府擴展再就業津貼計劃，參加者留職滿18個月或24個月可獲各1萬元津貼，並增設從事特定人力稀缺工種的額外獎勵，合資格參加者每期津貼將額外增加25％，即合共最高可獲5萬元。
至於公務員近年多次凍薪，周小松表示公務員薪酬與私人市場脫節。政府財政狀況有改善，而且公務員團隊表現優秀，其承擔的工作量愈來愈繁重，應該獲得加薪。他建議政府按薪酬趨勢調查結果，並考慮過去兩年累積的通脹，作出合理的調薪決定。
建議引入累進式新生嬰兒獎勵金
鼓勵市民生育方面，林振昇建議引入累進式的新生嬰兒獎勵金，生育首名子女維持可獲2萬元，第二名子女可獲3萬元，而第三名及隨後的子女則可獲4萬元；以及，引入累進式子女免稅額，首名子女免稅額提升至15萬元，第二名子女起每名額外增加3萬元免稅額，上限為27萬元。林振昇亦建議增設聘用家務助理開支免稅額，若育有兒童的家庭聘用本地家務助理，可獲最多3萬元的稅務扣減。
勞聯副主席陳萬聯應期望政府加強支援市民措施，包括寬減本課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅而上限為3,000元；將供養父母/祖父母/外祖父母免稅額及額外免稅額增加10%；寬減下財政年度首兩季住宅物業差餉，每季每戶以1,000元為上限；推出新一輪電費紓緩計劃，為每個合資格電力住宅用戶戶口分24個月，每月發放50元，合共最多1,200元津貼。
近期「粵車南下」自駕入本港市區反應熱烈，勞聯副主席儲漢松建議視乎本港交通情況和承載力，考慮增加每日來港配額至200輛、延長逗留期限及優化申請程序等。他指出政府應鼓勵商場和私人停車場加裝「雙制式」（歐標及國標）充電樁，並考慮資助私人停車場升級支援車牌識別的閘機，以及直接從電子錢包扣款的「無感支付」收費系統，以提升來港粵車旅客的體驗。