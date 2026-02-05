救生員買女網友私密照後走數兼要脅性交　判囚16個月

一名救生員於2023年購買女網友私密照，但獲得相片後走數兼要脅性交，案件今日(5日)於區域法院被判刑。法官李慶年指，被告威脅公開事主的私密照以求發生性行為，並已預訂房間準備付諸實行，令案情具嚴重性，最終判囚16個月。
被告葉駿軒(28歲)，報稱救生員，被控一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪。修訂控罪指，他於2023年10月8日至10日期間，以非法的手段促致女子X作非法的性行為。他在案件審訊至控方作結案陳詞，並就控罪作修改後才改為認罪。被告的父親、女友和多名朋友有到庭旁聽。
稱「用錯方法」逼女方見面
案情指，被告與女事主在交友程式「heymandi」認識，後轉到telegram上交流，被告提出以每張100元的價格購買私密照，X於是發送攝得自己容貌及私處的照片。惟被告收到後拒絕付款，X要求被告刪除已儲存檔案，被告拒絕且要求X與他進行性行為，否則會在網上發佈她的相片。X翌日報警並答應赴約。
二人相約兩日後在宏基國際賓館見面，被告向X展示對話及照片，警員即現身將他拘捕。被告稱想約X聊天及性行為，但因擔心對方拒絕而「用錯方法」逼女方見面。被告在警誡下確認存有26張X的私密相，曾邀約X遭拒。
控罪修訂後改口認罪
李官提及，本案涉及性罪行，X因被告起初否認控罪，而要出庭指證被告，並覆述事發過程及經歷，而被告在審訊末段的結案陳詞階段，經控方修改控罪日期後，被告由不認罪改為認罪，並同意案情，獲減刑九分之一。
李官在審訊期間關注，未經修訂的控罪僅包含案發首日(8日)的內容，惟被告在及後兩日亦與X有聯絡。但控方居然認為法庭毋須考慮二人及後兩日的行為，並認為毋須修改控罪，李官直指控方之舉實屬「異常操作」。李官隨後再進一步查問控方，惟控方再兩度堅持毋須修改。李官認為，因涉及公義問題，要求控方請示上司，及後控罪得以修改。控罪修訂後，被告認罪。
案件編號：DCCC 256/2025