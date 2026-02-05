十大消費新聞結果出爐　啟德體育園啟用高票登榜首　熱氣球節甩轆成「最離譜」

消費者委員會今日（5日）公布「2025年十大消費新聞」投票結果，今屆共有13,024人投票。選舉結果三甲皆為城中熱話，其中「啟德體育園啟用盛事接連上演 觀眾體驗逐步改善 半年迎過百萬人次」以5,515票登上榜首，並憑7,520票獲票選成「最抵讚」消費新聞。「長者2元乘車優惠4月調整 10元以下2元 10元以上兩折」便以4,831票「屈居」第二。至於轟動全城的「熱氣球節未獲載人升空許可 送雪糕券補償惹不滿終退款」則以4,459票獲封第三位；熱氣球事件更同時以7,056票被選為主題類別中的「最離譜」消費新聞。

其他躋身十大的消費新聞，依次序還包括「大灣區航空取消航班」(4,321票)、「老字號海皇大班鴻星退場」(4,308票)、「戶戶送撤出香港」(4,049票)、「日本地震傳言影響旅行社及班次」(2,888票)、「自提點迫爆 包裏無人看管」(2,685票)、「中醫醫院啟用」(2,604票)和「跨境支付通開通」(2,473票)。

選擇月刊年底推出手機應用程式 消委會主席陳錦榮表示，今屆投票反應踴躍投票數字反映大眾非常關注自身消費權益。他提到過去一年消費環境不斷演變，消委會亦與時並進。2025年年初起，全面開放網上版《選擇》月刊，全年瀏覽次數已突破225萬，成績令人滿意。消委會亦積極探討更多元化方式，讓消費者輕鬆便捷獲取資訊。

適逢2026年為《選擇》月刊創刊50週年的重要里程碑，陳錦榮宣布將以全新形式宣傳及推廣月刊的豐富實用內容，預計今年年底推出相關手機應用程式，讓市民「去到邊、睇到邊」，大幅提升接收消委會最新資訊的體驗。為配合此項發展，每月舉行的《選擇》月刊新聞發佈會安排亦將有改動。