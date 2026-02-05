偽造身份證等「一條龍」服務招內地黑工來港，跨境集團119人被捕。

入境處聯同內地報法機關搗破一個跨境偽證及黑工集團，共拘捕119人。其中，入境處共突擊搜查全港38個目標地點，當中包括16個住宅單位，以及22個工作地點，成功拘捕102人，包括31男71女，年齡介乎32歲至74歲。另外，行動中人員共檢獲40張偽造香港身份證、24張偽造香港身份證副本。至於內地方面，執法機關搗破2個製作偽證據點，共拘捕17人，檢獲3台偽證製作設備。
年賺逾2000萬元
去年8月內地執法機關發現一個跨境偽證集團，在內地透過手機通訊程式開設群組，招攬內地居民到香港非法工作。集團會為打算來港打黑工的內地居民製作偽造香港身份證，並寄到內地不同城巿，然後安排集團成員將身份證收藏在鞋底等隱蔽地方，由內地親身運送到香港。
當內地居民到達香港時，集團成員會將偽造身份證分發給他們，並向提供宿舍及協助他們尋找工作，包括任職洗碗、清潔、麵包師傅及藥房雜工等。每張偽造香港身份證收費約港幣3,200元，宿舍床位則每月收費大約1,600至1,800元不等。經初步估計，涉案跨境偽證集團在內地和香港已運作大約1年，連同黑工的人工收益，涉及超過2,000萬元。
門外設閉路電視以防巡查
至去年11月，經過粵港執法機關的情報互換及分析，入境處調查人員成功鎖定一批在港非法工作的人士。入境處稱，由於他們的流動性極高，經常往返香港及內地，大大增加處方調查的難度。調查人員經深入分析，亦成功鎖定多個黑工宿舍和工作地點，這些宿舍門外設有閉路電視，目的是防範執法人員的巡查。人員於是進行嚴密部署，展開收網行動。
偽造身份證欠缺防偽特徵
入境處稱，涉案的偽造香港身份證質素及造工十分差劣，欠缺防偽特徵，例如真香港身份證，右上角和左下角分別有「香港」和「HONG KONG」字樣的觸覺浮雕，偽證的觸覺浮雕則相當粗糙和不完整，而部分偽證的背面欠缺防偽的紫外線圖案，更有部分偽證出現披口及表層有破損。處方又稱，今次的涉案金額、被捕人數及檢獲偽造身份證數目，是同類案件中最高，調查行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。