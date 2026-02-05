偽造身份證等「一條龍」服務招內地黑工來港，跨境集團119人被捕。

入境處聯同內地報法機關搗破一個跨境偽證及黑工集團，共拘捕119人。其中，入境處共突擊搜查全港38個目標地點，當中包括16個住宅單位，以及22個工作地點，成功拘捕102人，包括31男71女，年齡介乎32歲至74歲。另外，行動中人員共檢獲40張偽造香港身份證、24張偽造香港身份證副本。至於內地方面，執法機關搗破2個製作偽證據點，共拘捕17人，檢獲3台偽證製作設備。

年賺逾2000萬元

去年8月內地執法機關發現一個跨境偽證集團，在內地透過手機通訊程式開設群組，招攬內地居民到香港非法工作。集團會為打算來港打黑工的內地居民製作偽造香港身份證，並寄到內地不同城巿，然後安排集團成員將身份證收藏在鞋底等隱蔽地方，由內地親身運送到香港。