財政預算案2026｜立法會G19聯盟倡遲交稅罰款增至15%　另建議加徵「豪車稅」

立法會G19聯盟17名議員，今日向財政司司司長陳茂波提交財政預算案建議，當中提倡開源節流，提高遲交稅項罰款、對超過100萬港元的車輛加徵「豪車稅」等。 目前遲交稅項的附加罰款是5%，如果遲交超過半年則可被額外加徵10%附加費罰款，金融界議員陳振英建議罰款分別增至10%及15%。他解釋每年有幾萬宗遲交稅項個案，政府一般都無收取罰款。他留意到「有啲習慣性遲交稅嘅市民，每年唔使交5%罰款，將錢放自己戶口先」。他指出準時交稅是天經地義，可幫助庫房賺取利息收入。

G19聯盟建議政府研究對超過100萬港元的車輛加徵「豪車稅」，召集人霍啟剛指：「政府以往怕郁稅基同稅制」。但考慮到未來有眾多政策目標，今次G19聯盟大膽地提稅制改動，同時考慮到保持香港簡單低稅制的優勢。

每年1次半價享用公營醫療 紓解民困方面，G19聯盟建議提高個人基本免稅額，由13.2萬元增至14萬元；研究提高子女免稅額；延長初生子女額外免稅額至3年；研究增設託兒服務、樂齡產品、聘請外傭及學校書簿開支免稅額。公營醫療收費改革1月1日起實施，陳振英建議政府為所有市民提供每年1次半價享用公營醫療服務，他指出並非所有市民會選擇公營醫療，但亦可以為有需要的市民減輕醫療費用負擔。

此外，議員姚柏良建議落實「無處不旅遊」，資助18區舉辦本地特色遊，可結合成「書展本地遊」、「工展會本地遊」，甚至看電影也可以打造成本地遊，提振香港市民的消費力。至於議員陳曼琪則建議舉辦國際法律盛事，就如旅遊盛事、演唱會盛事等，吸引更多國際客戶到港。