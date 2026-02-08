機場「最傷心斜路」盡頭一設施獲大讚　港人戲稱通常用不著

香港國際機場一號客運大樓連接5樓抵港層和外圍地面運輸中心的斜路，常被網民戲稱為「最傷心的斜路」，因為要行經該處意味外遊旅途已經結束。在斜路盡頭的地面運輸中心，目前設有一個大型屏幕展示不同機場巴士路線的車站位置、途經地點、開出時間和收費等資料。有港人表示很喜歡這個設計，大讚「真的超清楚」。

4種顏色劃分不同區域 設於面向客運大樓的地面運輸中心巴士路線資訊屏幕，以橙、黃、綠、藍4種顏色劃分不同車站位置區域，橙區包括龍運巴士路線和小量城巴「E線」，藍區為龍運巴士線、黃區為城巴路線，至於綠區則是離島區內路線。一名港人日前在社交平台分享一張機場地面運輸中心巴士路線資訊板的照片，大讚「好喜歡這個設計真的超清楚！」

帖文吸引接近5,000名網民讚好，有港人留言笑稱回港本地人通常都用不著，「通常香港人唔得閒睇呢個牌，因為跑緊去追巴士」、「這個方便外國人，香港人就囉(攞)行李時已望定app(應用程式)，睇下洗唔洗加速/龜速」、「除安全帶果下已經開app計緊，落機、入境、拎行李、衝去巴士站可唔可以catch(趕及)到之後兩班車。」