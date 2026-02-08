熱門搜尋:
出版：2026-Feb-08 15:05
更新：2026-Feb-08 15:05

機場「最傷心斜路」盡頭一設施獲大讚　港人戲稱通常用不著

機場地面運輸中心外的巴士路線資訊屏幕，有港人大讚「好喜歡這個設計真的超清楚！」(資料圖片／林俊源攝)

香港國際機場一號客運大樓連接5樓抵港層和外圍地面運輸中心的斜路，常被網民戲稱為「最傷心的斜路」，因為要行經該處意味外遊旅途已經結束。在斜路盡頭的地面運輸中心，目前設有一個大型屏幕展示不同機場巴士路線的車站位置、途經地點、開出時間和收費等資料。有港人表示很喜歡這個設計，大讚「真的超清楚」。

機場地面運輸中心外的巴士路線資訊屏幕，有港人大讚「好喜歡這個設計真的超清楚！」(資料圖片／林俊源攝)

4種顏色劃分不同區域

設於面向客運大樓的地面運輸中心巴士路線資訊屏幕，以橙、黃、綠、藍4種顏色劃分不同車站位置區域，橙區包括龍運巴士路線和小量城巴「E線」，藍區為龍運巴士線、黃區為城巴路線，至於綠區則是離島區內路線。一名港人日前在社交平台分享一張機場地面運輸中心巴士路線資訊板的照片，大讚「好喜歡這個設計真的超清楚！」

帖文吸引接近5,000名網民讚好，有港人留言笑稱回港本地人通常都用不著，「通常香港人唔得閒睇呢個牌，因為跑緊去追巴士」、「這個方便外國人，香港人就囉(攞)行李時已望定app(應用程式)，睇下洗唔洗加速/龜速」、「除安全帶果下已經開app計緊，落機、入境、拎行李、衝去巴士站可唔可以catch(趕及)到之後兩班車。」

有港人大讚機場地面運輸中心外的巴士路線資訊屏幕「設計真的超清楚」。(Threads截圖)

網民：旅客角度睇都唔差

同時，很多網民都讚賞這項設備，「香港機場世一」、「香港機場其實真係冇得輸」、「以旅客角度睇都唔差，一目了然」、「罕有容易找車的香港巴士站，畢竟是機場」，另有人就此提出建議，「我覺得所有巴士總站都應該要咁」、「如果個地下顏色油埋綠黃紅藍更佳。」

