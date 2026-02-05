科學館明日起推出三個新常設展廳　可體驗人工智能作曲猜拳

科學館明日起推出三個新常設展廳「生活科技廳」、「創科廊」及「人工智能廳」，分別探索科技如何塑造日常生活，介紹五大引領現代創新的關鍵科技，以及人工智能的原理與應用。 「生活科技廳」聚焦日常生活三個重要範疇—交通、居住和飲食。亮點展品包括香港科學館第一件藏品—由國泰航空捐贈的DC-3型客機「貝茜號」。參觀者亦可體驗自動駕駛汽車，透過先進感應器在無駕駛者干預下行駛。場內亦以互動展品展示港鐵公司如何運用新科技，例如「車廂載客情況顯示」、「軌道智能監測系統」等，讓乘客每天出行更安全順暢。

展覽亦展出由香港科技大學團隊研發的零排放製冷技術，以及介紹各種創新的綠色建築物料，如芒果皮革、稻穀層壓板和污水污泥板材等。與香港大學共同設計的展品則以海藻、基因改造植物和培養肉等未來糧食為主題，讓參觀者重新思考未來飲食的可能性。

「創科廊」展示五大影響未來科技主題，包括量子科技、材料科技、生物科技、電腦與人工智能及機械人技術。重點展品包括量子電腦模型，配合互動展品闡釋其基本原理；「文字轉二進制」，展示文字如何轉換為訊號並轉回文字；以及「水珠大步走」，介紹疏水特性如何應用於日常生活。

可體驗人工智能猜拳 「人工智能廳」部分展品精選自2024年「盛世啟航一新中國成立75周年成就」展覽系列的「智慧時代」展覽，有見相關展品甚受歡迎，科學館將展品提升並結合全新展示後，移師至新展廳內展出。展廳內超過90%展品為互動展品，參觀者可體驗人工智能在繪畫、作曲、對奕、猜拳等不同的應用。