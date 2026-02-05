調查：建造業界短期信心偏弱　工程量不足與現金流壓力成雙重夾擊

香港建造商會公布「2025建造業營商指數」調查結果，今次調查由建造商會委託香港中文大學傳播與民意調查中心負責，於2025年10月25日至11月30日期間，以自填問卷（電子／實體）並以電話跟進方式進行，目標對象為234間建造商會會員公司，成功訪問107間，回應率為45.7%。 調查顯示，業界對建造業短期（1–2年）前景信心偏弱，但對中長期仍保持審慎樂觀。短期壓力主要集中兩點：政府工務工程及私人工程量均嚴重不足與現金流緊絀；兩者疊加，加劇企業對未來部署的不確定性及憂慮。不過，業界對香港未來政治環境的觀感明顯正面，受訪會員公司對此的樂觀評分為7.2分，為歷次調查中最高，反映業界對特區政府施政方向及領導能力整體具信心。

會員公司對香港建造業前景方面，其信心分別為短期（1至2年）4.6分，為疫情以來最低，中期（2至5年）5.6分、長期（5年以上）6.6分。就香港整體經濟前景而言，短期為4.9分、中期為5.9分、長期為6.8分，顯示受訪公司對整體經濟的信心較去年略有回升。

三大經營挑戰：成本、法規、生產力 當被問及「未來建造業的工程量及溢利，能否足以支撐公司生存」時，僅28.0%受訪公司表示「能夠」，比上一年度大幅下跌超過10%；33.6%表示「不能夠」，另有38.3%表示「難以評估／不清楚」。結果反映，除個別企業直接受壓外，亦有公司對未來一年缺乏清晰判斷。

就營商環境而言，受訪公司認為對營運影響最大的3項挑戰依次為：「建築成本上升」、「法例法規不斷收緊」及「生產力下降」。展望未來12個月，受訪公司最普遍的憂慮集中在「政府工務工程量不足」（74.8%）、「私人工程量不足」（73.8%）及「資金周轉壓力」（48.6%），顯示短期風險主要來自工程量不足與現金流壓力的疊加效應。 盼提升計劃彈性與簡化流程 在「建造業輸入勞工計劃」方面，24.3%受訪公司表示曾申請並成功聘用輸入勞工，4.7%表示已申請但未獲批或結果待定，10.3%表示未申請但正考慮申請，另有55.1%表示沒有申請。受訪公司申請或考慮申請的主要原因為「本地技術工人嚴重不足」（85.7%）及「工期緊迫需補充人手」（54.8%）。在傾向需要輸入勞工的受訪公司中，需求最高的工種為「焊接工」（60.0%）、「金屬鋼鐵工」（48.6%）及「泥水工」（42.9%）。就改善計劃的建議，受訪者較多支持「增加計劃彈性」（67.3%）及「簡化申請程序」（64.4%），亦包括「擴大合資格工種範圍」（51.5%）及「延長輸入勞工合約期限」（40.6%）。

在行業議題方面，46.7%受訪公司曾參與D&B或ECI模式投標，其中29.9%曾成功中標、16.8%曾投標但未中標。受訪公司普遍認同其優點包括促進設計與施工協作、發揮承建商優勢、提早識別與管理風險；同時亦關注該模式可能較有利大型承建商、競爭性不足，以及投標成本上升等問題。

安全監管與續牌 對於承建商因嚴重工業意外被「即時暫停投標資格」，受訪公司主要關注其潛在的負面影響。就涉及嚴重事故承建商的續牌程序，較高共識的建議包括：屋宇署應「提供更明確續牌流程指引及清晰時間表」（65.4%），並應「將續期申請程序與獲授權簽署人責任評估分開處理」（64.5%），以及「制定並公布更客觀、公正的面試評審標準及指引，提高透明度」（58.9%）。

政策與營商環境建議 建造商會表示，歡迎發展局推出新一輪精簡審批措施，在付款機制方面，現金流直接影響承建商、分判商與供應商的持續營運，也關乎企業是否有能力投資安全系統、培訓、科技及工序革新；建議提升中期付款的透明度與效率、優化預付款流程，並加快變更指令與估值及爭議處理，以減少交易成本及對現金流的長期拖累。 5 個政策倡議方向 建造商會總結調查反映的是「業界共同關注」，並提出5個方向倡議：穩定工程量供應與項目推出步伐；加快審批、提升項目輪轉效率；改善付款與現金流機制；將大型政府工務工程項目合理分拆及增加中小型工程數目；以安全與生產力為核心投資方向。建造商會重申，業界願以建設性態度，與政府、業主、勞工團體及各持份者保持緊密溝通與協作