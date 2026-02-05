建造業總工會揭有地盤拖糧逾500萬　籲工友防意外兼警惕「假工」騙案

香港建造業總工會今日(5日)透露，近期有工友反映地盤或工程項目出現欠薪情況，雖然個案較去年同期減少，但將軍澳一個大型地盤已拖欠工資達三個月，涉款高達500萬至600萬元。工友擔心公開抗議後「冇工開」，不敢採取工業行動，只希望能「坐低傾埋佢」。
總工會理事長周思傑指出，私人工程減少令投標競爭激烈，二判三判資金壓力加大，銀行亦收緊貸款，導致拖糧問題在去年年底已相當嚴重。權益主任吳偉樑補充，除了大型地盤，小型裝修工程亦有拖糧情況，雖然涉及人數不多，但同樣影響工友生計。他提醒工友如遇欠薪，可向工會求助，並強調拍卡入閘記錄可作為出勤證明，不應為方便而避開拍卡。
復工後要先完成環境巡查及裝備檢查
除了薪酬問題，工會亦憂慮安全隱患。副職安健主任李光昇表示，假期前承建商及分判商應確保臨時結構和工作平台處於可控狀態，清晰圍封危險區域，避免工友在高處遺留工具或物料。復工後更要先完成環境巡查及裝備檢查，包括棚架、升降工作台、吊船及臨時用電等高風險環節，必須由合資格人員確認安全才可使用。
工會提醒，節日前趕工容易令工序重疊，監督不足下事故風險大增；節後若工友仍沉浸假期心情，亦可能忽略環境變化。過往農曆新年前後曾發生多宗致命工業意外，例如2000年元朗大生圍一間工廠在復工首日因風煤喉管漏氣引發爆炸，造成3死4傷。工會呼籲工友及承建商「多行一步」，以安全為先，避免悲劇重演。