建造業總工會揭有地盤拖糧逾500萬　籲工友防意外兼警惕「假工」騙案

香港建造業總工會今日(5日)透露，近期有工友反映地盤或工程項目出現欠薪情況，雖然個案較去年同期減少，但將軍澳一個大型地盤已拖欠工資達三個月，涉款高達500萬至600萬元。工友擔心公開抗議後「冇工開」，不敢採取工業行動，只希望能「坐低傾埋佢」。

總工會理事長周思傑指出，私人工程減少令投標競爭激烈，二判三判資金壓力加大，銀行亦收緊貸款，導致拖糧問題在去年年底已相當嚴重。權益主任吳偉樑補充，除了大型地盤，小型裝修工程亦有拖糧情況，雖然涉及人數不多，但同樣影響工友生計。他提醒工友如遇欠薪，可向工會求助，並強調拍卡入閘記錄可作為出勤證明，不應為方便而避開拍卡。