近日進食生蠔致食物中毒個案急增 食安中心指示業界暫停進口一款韓國供應生蠔

近日本港相繼錄得因進食生蠔而食物中毒的個案。食安中心今日(5日)指示業界暫停進口韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

食安中心發言人說：「食安中心近日接獲衞生署衞生防護中心有關食物中毒個案的通報後，隨即派員在食肆和供應商層面跟進調查，發現個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。為審慎起見，食安中心即時指示業界暫停進口及在港出售由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。食安中心已要求有關供應商及食肆即時停止供應和出售受影響生蠔，並正追查有關產品的分銷情況。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

食安中心已通知韓國當局有關事宜，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

本月首5天急增至16宗個案 衞生防護中心呼籲市民提高警覺，時刻保持個人、食物及環境衞生，避免進食生蠔等高風險食物。中心總監徐樂堅表示，今日正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，涉及1男3女，年齡介乎28至38歲。他們分別於上月31日及本月1日，在沙田新城市廣場一期六樓628號鋪Odelice晚膳，約20至42小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。其中3人已求醫，一人須留院治理，其糞便樣本經化驗後，證實對諾如病毒呈陽性反應。全部受影響人士目前情況穩定。初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物為生蠔。

他續指，近月錄得的食物中毒個案顯著增加，由去年12月底每周錄得平均1宗個案，上升至上月每周平均4宗，本月首5天更急增至16宗個案。自上月18日至今，中心已錄得23宗食物中毒個案，共影響69人，當中20宗與諾如病毒相關。流行病學調查發現全部個案與食用生蠔有關。生蠔的產地包括韓國、法國、愛爾蘭、西班牙等。受影響人士當中，有5人須留院治理，全部情況穩定。中心已通知食物環境衞生署食物安全中心跟進食物中毒個案。