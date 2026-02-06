傳中央借國企反制巴拿馬 叫停十億計美元投資

巴拿馬最高法院於上周宣布長江和記股份(001)旗下巴拿馬港口公司(PPC)運河兩端港口業務的特許經營權合約違憲後，事件持續發酵，表明「不會對霸權霸凌坐視不理」的中央，昨傳出已採取反制措施，包括要求國企暫停磋商在巴拿馬進行新的項目，可能導致數十億美元的潛在投資受阻。

《彭博》引述知情人士報道，中方除了要求國企暫停磋商在巴拿馬進行新的項目外，又已要求航運公司在不會令成本顯著上升的情況下，考慮將貨物改用其他港口，避免使用爭端中的巴拿馬港口。另外，中國海關將會加強查驗巴拿馬的進口商品，包括香蕉和咖啡等。至於巴拿馬的在建項目也可能會受到影響，不過指當局目前尚無明確指引。