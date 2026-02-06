擬用「YUT G0R」自訂車牌被拒 市民指運輸署欠一致標準提司法覆核

運輸署自2006年起推出「自訂車輛登記號碼計劃」，除增加市民彈性外，亦希望透過拍賣收益增加政府收入。

一名市民欲以「YUT G0R」申請為自訂車牌，去年11月遭運輸署拒絕，署方指該組字母讀音可被視為影射某政府部門首長之俗稱，令人推論車輛代表公共機構或政府部門。該名市民昨入稟高等法院申請司法覆核，要求撤銷運輸署的決定，並命令署長按法庭指示重新考慮其申請。

申請人為梁皓壹(Leung Hoya Ho Yut)，擬答辯人為運輸署署長。入稟狀指，運輸署長根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》第12F(2)(c)(iii)條，於去年11月7日拒絕他的自訂車牌「YUT G0R」申請。

入稟狀表示，「YUT G0R」為申請人的姓名的字母組合，惟答辯人卻將該個組合解讀為影射某政府部門首長的俗稱，並推論展示該組合的車輛會被合理地視為代表或屬於公共機構或政府部門。