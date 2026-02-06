赴泰匿藏37年歷來最長 89年兇案逃犯押返港

西貢龍蝦灣1989年發生轟動一時的「五花大綁」謀殺案，案中最後一名疑犯兼主謀梅耀強潛逃37年後在泰國落網，昨日被押返本港，並隨即被警方以謀殺罪名拘捕。警務處長周一鳴訪問泰國返港後表示，疑犯多年來樣貌有很大變化，今次要靠指紋辨認其身份，相信他是歷來匿藏最長時間的逃犯。 攝影：鍾式明 泰國傳媒報道，現年62歲的梅耀強1994年逃往當地後在曼谷生活，並與一名泰國女子結婚，育有3名子女，周一被當地警方發現沒有任何身份證明文件，屬於非法居留。他被泰國警方遞解出境，並在昨日押解返港，抵達時隨即被香港警方以謀殺罪名拘捕。

事隔多年樣貌有變 案發於1989年8月，25歲酒樓男工雷育才因被指是陷害友人入獄的「二五仔」，遭4名男子誘騙到龍蝦灣，被人綑綁後再遭到鐵鏟襲擊及於沙灘挖洞埋葬。警方調查後同年拘捕案中兩名男子，其中一人誤殺罪成判囚8年，另一人無罪釋放，同案另一潛逃內地的男子在2000年於內地落網，移送回港受審後被判終身監禁。昨被押返香港的梅耀強，是案中最後一名被捕涉案疑犯。 完成泰國禮節性訪問返港的周一鳴表示，香港警方一直跟進案件，直至早前有情報顯示疑犯匿藏在泰國，便主動與泰國警方交換情報，至日前成功把他緝捕歸案，相信他是歷來匿藏時間最長的罪犯。周一鳴說，當年本港沒有疑犯的離境紀錄，相信當時是偷渡離境，加上事隔多年樣貌有變，使追查案件時遇到很多困難，經泰國警方分析和核實指模才能確認。

警方東九龍總區重案組總督察鄔凱寧稱，疑犯案發第二日以非法途徑離港後，隱姓埋名匿藏於泰國，多年來一直被列入國際刑警的紅色通緝令名單，經過調查及情報分析才確認他藏於泰國。 泰警去年底發現蹤跡 鄔凱寧未有透露香港警方何時掌握疑犯行蹤和向泰國警方求助，表示當地警方去年12月於曼谷發現疑犯的蹤跡，確認身份後以非法逗留罪名拘捕他。東九龍總區刑事部警司黃奕隆說，警方已有足夠證據可提出檢控，形容今次成功拘捕疑犯是彰顯正義，希望死者沉冤得雪、家屬釋懷。