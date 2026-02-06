申訴專員公署指醫委會監察投訴存不足 建議提高處理透明度

一對內地父母2009年來港產子，兒子疑因出生時受感染患腦膜炎致腦癱及四肢殘障，父母向醫委會投訴涉事醫生，研訊延誤15年後至去年展開，卻因秘書處無法交代延誤原因而終止。申訴專員陳積志昨宣布，公署已完成衛生署轄下香港醫務委員會秘書處就處理投訴提供的支援和成效，以及衛生署的相關監管的主動調查行動，同時向政府提出共21項改善建議，已全數獲當局接納。醫務衛生局及衛生署回應指會參考相關意見，積極跟進。

陳積志表示，公署留意到多宗醫療投訴個案的處理時間均接近甚至超過十年，對醫委會及秘書處處理投訴的機制及程序有否失當引起公眾關注，故此向衛生署展開主動調查行動。陳積志稱，公署在調查過程中，同時發現醫委會對處理投訴的監察機制在管理和運作上有不少系統性問題及不足之處，包括醫委會與秘書處權責透明度不足；延誤處理個案及積壓問題嚴重；投訴機制未得社會觀感認可及對個案進度的監督存疑。