宏福苑火獨委會掌重要證據 揭系列結構性問題 下月中辦首場聽證會

大埔宏福苑火災獨立委員會昨舉行指示會議，委員會法律代表稱已收到大量資料和掌握重要證據，對火災成因及系統性問題有相當了解，初步顯示有一系列結構性問題，是不可接受和忽視。昨有不少宏福苑居民和死者家屬到場旁聽，委員會首場聽證會下月19日舉行，之後會每個工作日舉行及對公眾開放。 宏福苑五級火釀成168人死亡，因應事件成立的獨立委員會昨舉行指示會議，出席者包括委員會主席陸啟康、委員陳健波及歐陽伯權，以及委員會、市建局、廉政公署法律代表等。屋苑物業管理公司置邦物業和大維修工程顧問鴻毅建築師執行董事黃俠然，亦有法律代表列席。

陸啟康：9個月內完成具挑戰 陸啟康在開始會議前帶領出席者為死難者默哀1分鐘，他之後表示今次事故非常嚴重，公眾亦期望盡快有調查結果，所以今次以非法定形式委員會調查，若遇上未能解決的問題，委員會保留要求成立法定調查委員會的可能。他指出，任何人如希望作證或提供資料等，須在下周四或之前向委員會申請，獲批後最遲須在本月23日提供將予傳召證人的供詞及計劃提供的資料。 委員會早前去信涉事政府部門和團體等發信，要求提供所需文件，目前正陸續分析。委員會首席代表大律師杜淦堃稱，已根據目前收到的證據，掌握到關於火災成因、相關事實及系統性問題的非常有用且重要證據，初步分析已發現一系列結構性問題，形容有關問題是不可接受和不容忽視。不過，杜淦堃指現階段聽證會具體安排仍存在不確定性，因為很難確定哪一個團體或個人會參與，又相信公眾都很想知道證人數目及文件範疇等，惟目前仍在搜集資料階段，不能作進一步披露。

委員會除去年12月23日到宏福苑視察，上月15日亦到過兩個分別使用金屬棚架及竹棚的地盤視察，了解使用情況。由於案件涉及大量文件，陸啟康直言要在9個月內完成聽證會具挑戰性，除非另有指示或部分證據不宜披露，聽證會將會開放予公眾旁聽。首場聽證會將在下月19日舉行，隨後會在周一至五每日舉行，需要時亦會在周六舉行，而委員會可不時按需要考慮押後。

有保安推走居民阻受訪 昨日的指示會議設有400個須預先網上登記的旁聽名額，他們獲分別安排到中環展城館和銅鑼灣香港中央圖書館的轉播區旁聽。宏昌閣居民朱女士表示，早前「花盡精力」才搶到指示會議的旁聽名額，認為安排對年長居民有難度，坦言對指示會議和聽證會不抱期望，又希望當局或委員會另設場合聽取全體居民訴求。

到場始發現網上登記不成功的居民鄧婆婆稱，相信政府做事公正，「應該罰就罰，啱唔啱？做錯嘢要認㗎嘛」，盼調查能取回一個公道。此外，有期望「快啲俾返間屋我」的到場居民受訪期間，突被在場保安上前推走阻止受訪。