過去三周發生23宗食物中毒個案 87%與食生蠔相關

徐樂堅指出，蠔以過濾海水方式攝食，如水域受污染，病原體便會積聚於體內，未經煮熟的蠔隻屬高風險食物，除諾如病毒外，亦可傳播甲型肝炎及其他細菌。他提醒孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者避免食用生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。

近期與進食生蠔相關的諾如病毒食物中毒個案急速上升。衛生防護中心總監徐樂堅表示，近月本港食物中毒個案由去年12月底每周平均約一宗，升至上月每周約4宗，本月首5日更錄得16宗。由1月18日至今，中心共錄得23宗食物中毒個案，涉及69人，其中87%個案與諾如病毒相關，並與進食生蠔有關，蠔隻來源包括韓國、法國、愛爾蘭及西班牙等地。受影響者中有5人需入院，情況均穩定，個案已交由食物安全中心跟進。

中心正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉1男3女(28至38歲)，他們分別於1月31日及2月1日在沙田新城市廣場Odelice晚膳，約20至42小時後出現噁心、嘔吐和發燒等病徵。

徐樂堅指，農曆新年假期將至，市民較多機會舉行派對安排食物到會或火鍋，要預防食物中毒，除注意個人衛生，所有食物亦必須徹底清潔並煮熟後方可食用。

另外，食安中心指近日接獲衛生防護中心有關個案的通報後，隨即派員在食肆和供應商層面跟進調查，發現個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。為審慎起見，食安中心即時指示業界暫停進口及在港出售由該公司供應的生蠔。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。