國泰新春國際匯演之夜 大年初一登場 文化中心售票席明天公售

農曆新年是中國人最重視節日，香港的節慶活動亦新舊交融。香港旅遊發展局今年以「福運全城」為主題，向旅客和市民送上新春祝福。當中重點節目之一為大年初一「國泰新春國際匯演之夜」，觀眾除可以於巡遊路線沿途多個指定位置免費欣賞表演，更可購買文化中心觀眾席門票安坐欣賞，門票由450至600元明日起公售。

今年「國泰新春國際匯演之夜」主題為「開年開運開心」，近60隊花車及表演隊伍參與巡遊，包括有11個單位的12輛花車登場，部分為首次亮相，巡遊將於大年初一(17日)晚上8時由尖沙咀香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演開始前，約下午6時起會有15支本地表演團隊率先演出，包括舞龍舞獅、花式跳繩、街舞及魔術，為現場預熱。