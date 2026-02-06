國泰新春國際匯演之夜 大年初一登場 文化中心售票席明天公售

農曆新年是中國人最重視節日，香港的節慶活動亦新舊交融。香港旅遊發展局今年以「福運全城」為主題，向旅客和市民送上新春祝福。當中重點節目之一為大年初一「國泰新春國際匯演之夜」，觀眾除可以於巡遊路線沿途多個指定位置免費欣賞表演，更可購買文化中心觀眾席門票安坐欣賞，門票由450至600元明日起公售。
今年「國泰新春國際匯演之夜」主題為「開年開運開心」，近60隊花車及表演隊伍參與巡遊，包括有11個單位的12輛花車登場，部分為首次亮相，巡遊將於大年初一(17日)晚上8時由尖沙咀香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演開始前，約下午6時起會有15支本地表演團隊率先演出，包括舞龍舞獅、花式跳繩、街舞及魔術，為現場預熱。
市民及旅客亦可於巡遊路線沿途多個指定位置免費觀賞表演，而文化中心設有觀眾座席，門票分別為600元、550元及450元，周六(7日)起在旅發局九龍旅客諮詢中心發售。每人每次限購4張門票。3至11歲兒童及65歲或以上長者可享半價優惠，但須持香港居民，並出示有效之身分證明文件，方可進場。國泰會員出示會員卡購買入場券，亦享每張50元折扣(每人最多可購2張折扣門票)。
巡遊結束後，大年初二起各花車與表演團隊延續至全城多區展出與演出。其中8輛花車更會首度進駐啟德體育園，其餘4輛花車︰包括香港賽馬會、香港海洋公園、香港品牌玩具協會及林村許願節，則分別於沙田馬場、海洋公園、銅鑼灣維多利亞公園及大埔林村展出。