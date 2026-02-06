陳家珮倡延公務員退休至65歲 民建聯有保留：須廣泛諮詢

香港人口老化問題持續。立法會昨辯論關於人口政策的議員議案。新民黨議員陳家珮指生育率長期偏低，建議放寬未婚人士使用輔助生育服務；又提倡研究延遲全體公務員的退休年齡至65歲，釋放銀髮勞動力；並加強學生及在職人士的人工智能教育與技能培訓，應對勞動力萎縮的情況。

民建聯葉傲冬建議，政府可透過稅務優惠，鼓勵僱主可提供更多合適長者的兼職或彈性工作。惟針對陳家珮提出研究全體公務員的退休年齡延至65歲，他申報太太是警員，指自己與民建聯對陳的建議有所保留。他解釋，紀律部隊是公務員團隊主要組成部分，對僱員的體能有極高的要求，年齡較大的僱員未必有足夠的體力應付高強度的工作，且延遲退休年齡或會令較高層的職位流轉延遲，影響團隊人手培養及傳承，故認為必須廣泛諮詢全體公務員及社會各界。