勞工處推地盤禁煙修例 工會籲防趕工意外及「假工」騙案

勞工處計劃修例，全面禁止在全港建築地盤吸煙，違規者將由原先最高罰款15萬元，改為定額罰款3,000元。處長許澤森昨在立法會上表示，劃一罰則更易執法，亦符合公共衛生考量，並強調若地盤屬高風險，仍可循《職安健條例》檢控。他又指不少地盤已主動禁煙，工人入場前須交出打火機及香煙，政府立場是「要食煙就唔該暫時離開」。

他又指，目前絕大部分地盤已實施禁煙，但相信對工友而言已成為習慣，亦不排除政府立法地盤全面禁煙後，有地盤會有額外規定或有「更辣」的措施處理。

建造業總工會籲注意安全

除地盤吸煙問題，臨近新年，不少建築及裝修地盤準備「收爐」，建造業總工會提醒工友注意安全，指節日前趕工易釀事故，節後若仍沉浸假期心情亦可能忽略環境變化。此外，總工會表示年近歲晚，收到不少工友反映有拖糧問題，亦留意到騙徒藉工友急於求職心態，以「假工」利誘工友交出身份證、工人註冊證及平安卡等資料，擔心工友的個人資料可能成為「新黑工」的新個人身份憑藉，呼籲他們提高警覺。