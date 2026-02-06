勞工處推地盤禁煙修例 工會籲防趕工意外及「假工」騙案

勞工處計劃修例，全面禁止在全港建築地盤吸煙，違規者將由原先最高罰款15萬元，改為定額罰款3,000元。處長許澤森昨在立法會上表示，劃一罰則更易執法，亦符合公共衛生考量，並強調若地盤屬高風險，仍可循《職安健條例》檢控。他又指不少地盤已主動禁煙，工人入場前須交出打火機及香煙，政府立場是「要食煙就唔該暫時離開」。
香港建造業總工會理事長周思傑表示，歡迎政府考慮將對工人罰則改為定額罰款3,000元，認為體現政府聽取市民意見及緩解工友憂慮，並認為罰款3,000元對普通市民來說有阻嚇性。
他又指，目前絕大部分地盤已實施禁煙，但相信對工友而言已成為習慣，亦不排除政府立法地盤全面禁煙後，有地盤會有額外規定或有「更辣」的措施處理。
建造業總工會籲注意安全
除地盤吸煙問題，臨近新年，不少建築及裝修地盤準備「收爐」，建造業總工會提醒工友注意安全，指節日前趕工易釀事故，節後若仍沉浸假期心情亦可能忽略環境變化。此外，總工會表示年近歲晚，收到不少工友反映有拖糧問題，亦留意到騙徒藉工友急於求職心態，以「假工」利誘工友交出身份證、工人註冊證及平安卡等資料，擔心工友的個人資料可能成為「新黑工」的新個人身份憑藉，呼籲他們提高警覺。
逾半公司未申請外勞
另外，香港建造商會公布「2025年建造業營商指數」，反映業界短期前景信心偏弱，僅得4.6分，中期5.6分，長期6.6分；整體經濟前景短期4.9分、中期5.9分、長期6.8分，顯示中長期仍審慎樂觀。政治環境樂觀評分達7.2分，創新高，顯示對政府施政具信心。
調查亦顯示，僅28%公司認為工程量足以支撐生存，逾半未申請外勞；至於申請或考慮申請的主要因本地技術工人不足及工期緊迫。需求最高工種為焊接工、金屬鋼鐵工及泥水工。商會提出五大倡議，包括穩定工程量、加快審批、改善付款機制、合理分拆大型工程及以安全與生產力為核心投資方向。