2025年十大消費新聞 啟德體育園奪冠 熱氣球事件最離譜 消委會年底推《選擇》手機應用程式

本港去年大事連連，不少事件都引起社會熱議。消費者委員會昨公布「2025年十大消費新聞」投票結果，其中「啟德體育園啟用」、「長者2元乘車優惠調整」和「熱氣球事件」成最受關注的消費新聞三甲；「大灣區航空取消航班」、「戶戶送撤出香港」亦同時上榜。消委會表示，投票反映市民高度關注消費權益，該會未來會推出手機應用程式，向消費者傳達消費資訊。

今屆「十大消費新聞」共有13,024人參與。三甲皆為城中熱話，其中「啟德體育園啟用盛事接連上演，觀眾體驗逐步改善，半年迎過百萬人次」以5,515票登上榜首，並憑7,520票獲選為「最抵讚」消費新聞。「長者2元乘車優惠4月調整，10元以下維持2元、10元以上兩折」以4,831票位列第二；而「熱氣球節未獲載人升空許可，送雪糕券補償惹不滿終退款」則以4,459票排第三，更以7,056票被選為「最離譜」消費新聞。