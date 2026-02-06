2025年十大消費新聞 啟德體育園奪冠 熱氣球事件最離譜 消委會年底推《選擇》手機應用程式

本港去年大事連連，不少事件都引起社會熱議。消費者委員會昨公布「2025年十大消費新聞」投票結果，其中「啟德體育園啟用」、「長者2元乘車優惠調整」和「熱氣球事件」成最受關注的消費新聞三甲；「大灣區航空取消航班」、「戶戶送撤出香港」亦同時上榜。消委會表示，投票反映市民高度關注消費權益，該會未來會推出手機應用程式，向消費者傳達消費資訊。
今屆「十大消費新聞」共有13,024人參與。三甲皆為城中熱話，其中「啟德體育園啟用盛事接連上演，觀眾體驗逐步改善，半年迎過百萬人次」以5,515票登上榜首，並憑7,520票獲選為「最抵讚」消費新聞。「長者2元乘車優惠4月調整，10元以下維持2元、10元以上兩折」以4,831票位列第二；而「熱氣球節未獲載人升空許可，送雪糕券補償惹不滿終退款」則以4,459票排第三，更以7,056票被選為「最離譜」消費新聞。
其他入選十大消費新聞依次為：大灣區航空取消航班(4,321票)、老字號海皇大班鴻星退場(4,308票)、戶戶送撤出香港(4,049票)、日本地震傳言影響旅行社及班次(2,888票)、自提點迫爆 包裹無人看管(2,685票)、中醫醫院啟用(2,604票)及跨境支付通開通(2,473票)。
網上版《選擇》月刊
瀏覽次數破225萬
消委會主席陳錦榮表示，投票反應踴躍，數字反映市民高度關注消費權益。他指出，過去一年消費環境不斷演變，消委會亦與時並進。自2025年年初全面開放網上版《選擇》月刊以來，全年瀏覽次數已突破225萬，成績令人鼓舞。
適逢2026年為《選擇》月刊創刊50周年，陳錦榮宣布將以全新形式推廣月刊的豐富內容，預計今年年底推出手機應用程式，讓市民「去到邊、睇到邊」，大幅提升接收消委會最新資訊的體驗。為配合此項發展，每月舉行的《選擇》月刊新聞發佈會亦將作出改動。