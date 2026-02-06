熱門搜尋:
本地
出版：2026-Feb-06 10:21
更新：2026-Feb-06 17:36

區議員周潔莹泊車阻消防通道 葵青民政處嚴肅跟進(更新)

新民黨立法會議員陳家珮早前被揭在灣仔逆線行車，引發社會關注議員的操守，近日又有區議員被指涉嫌把私家車停泊在公共屋邨行人路，阻塞消防通道。

近日有報道指，工聯會葵涌東區議員周潔莹被市民指控涉將其私家車停泊在石籬二邨石歡樓其議員辦事處旁邊的行人路，該處標示為消防通道，禁止普通車輛駛入，只有消防車才可進入。

致歉稱「急搬物資回辦事處」

周潔莹回覆傳媒查詢時承認，事發當日確有違規使用消防通道。她解釋，當天需將大量物資搬回辦事處，包括五張檯、四箱物品、兩袋物資及一個龍門架，正值人流高峰，加上可協助的義工多為年長人士，難以搬運重物，故「情急之下才作出此決定」。她直言有關做法「觀感同規矩都唔啱」，並就事件致歉，承諾日後會嚴格遵守相關規定。

保安「了解困難」後助開閘 非特權安排

對於有指涉事位置需由石梨街進入，入口設有鐵鍊及消防閘，一般情況下須由保安協助開閘方可駛入。周潔莹強調事當時保安是在了解其實際困難後才協助開閘，並非「特權」安排，重申是一次偶然事件，平日不會使用該消防通道，亦清楚相關限制。

葵青民政處回覆傳媒表示，政府十分重視區議員行為操守，在知悉事件後已即時嚴肅跟進，向周潔莹及房屋署了解有關情況，並嚴正提醒周必須更謹慎行事，不能有負市民對區議員的期望。政府知悉周潔莹已就此向公眾致歉，並承諾日後會嚴格遵守規定。葵青區議會主席亦會書面嚴正提醒周潔莹。

