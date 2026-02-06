區議員周潔莹泊車阻消防通道 葵青民政處嚴肅跟進(更新)

新民黨立法會議員陳家珮早前被揭在灣仔逆線行車，引發社會關注議員的操守，近日又有區議員被指涉嫌把私家車停泊在公共屋邨行人路，阻塞消防通道。

近日有報道指，工聯會葵涌東區議員周潔莹被市民指控涉將其私家車停泊在石籬二邨石歡樓其議員辦事處旁邊的行人路，該處標示為消防通道，禁止普通車輛駛入，只有消防車才可進入。

致歉稱「急搬物資回辦事處」

周潔莹回覆傳媒查詢時承認，事發當日確有違規使用消防通道。她解釋，當天需將大量物資搬回辦事處，包括五張檯、四箱物品、兩袋物資及一個龍門架，正值人流高峰，加上可協助的義工多為年長人士，難以搬運重物，故「情急之下才作出此決定」。她直言有關做法「觀感同規矩都唔啱」，並就事件致歉，承諾日後會嚴格遵守相關規定。