網上熱話｜葵涌運動場大媽睇手機「慢步」跑道 網民：去返公園啦

康樂及文化事務署在各分區有運動場跑道供緩步跑之用，惟運動人士都要守「交通禮儀」，由於每個人的練習計劃、步伐、心態皆不同，故使用設施時間中也有紛爭。近日一名中年女子使用葵涌運動場跑道時，一邊看手機一邊「慢步」，引發其他使用者不滿，有人拍片放上社交平台公審，引發網民熱議。

「打橫移動」 被其他跑手公審 周四(5日)晚上有女跑手於社交平台Threads以「運動場禮儀」為題發帖稱，她在葵涌運動場跑道訓練期間，一名女子「第二線打橫飄入第一線..差啲撞死」，她拍攝的影片可見，當時一名中年女子於跑道最內線上悠閒地「慢步」，期間不停看手機無視附近情況，期間有跑手於鄰線跑過，樓主形容「例牌快線FaceTime，慢線衝圈」，又指此舉容易發生意外，「佢行唔緊要，唔好打橫移動」、「我有叫佢睇住，但係佢望一望我之後繼續講電話、「如果我煞唔切我就真係唯有撞落去，如果唔係好容易受傷」。她又指此現象非個別例子，「葵涌運動場成個場都係咁，好難控制。我試過同啲人講你介唔介意去返最出邊嗰條慢線，好多人衝圈真係會撞死你，佢當我唱歌。」、「仲有逆走同推BB車」。

帖文引發網民熱議，「最憎，散步就去返公園啦，俾我一定大聲喝佢」、「快慢好主觀，但玩電話個阿姐就一定唔係跑緊」、「大把呢啲人，話佢仲惡死能燈」、「之前跑運動場真係照撞，1線成班高手衝圈更加唔會切入去」、「我通常跑過會好大聲叫小心」、「葵涌運動場的確係比較多人散步，仲要係仲要係二、三線散步」、「冇人會介意運動場散步，但高峰時段(晚6~9)內線散步呢，俾人白眼/問候/物理超渡就唔好x怨!」、「散步可以去隔離公園或者出海旁，唔明點解要去運動場…」。不過亦有人提出「點解唔放指示牌講下基本禮儀，唔跑開步真係未必知」。

康文署稱慢跑者應使用外圍線道 根據康文署的運動場緩步跑開放時間內使用跑道守則，使用者不得在跑道內進行緩步跑以外的活動，以免妨礙其他使用者。緩步跑人士應按自己的速度選擇合適的線道，慢跑者應使用跑道的外圍線道，而快跑者應使用跑道的內圍線道。緩步跑人士在加速、減速或轉換線道時須留意附近的跑手，以免發生碰撞。